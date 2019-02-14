إطلاق سماعة ذكية تساعد على تعلم اللغات

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «Maybe» عن سماعة ذكية تساعد على تعلم اللغات، إلى جانب الوظائف التقليدية للسماعات الذكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة الذكية «Lily»، التي تدعم اللغة الإنجليزية كلغة أساسية، تساعد في البداية على تعلم اللغة الصينية عبر محادثات تفاعلية وترجمة في الوقت الحقيقي وألعاب مفردات يتم التحكم فيها بالأوامر الصوتية، وذلك اعتماداً على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت «Maybe» إلى أن السماعة، ستدعم في وقت لاحق لغات أخرى كالفرنسية والأسبانية، عبر تحديث الـ«سوفت وير».

وأفادت الشركة بأن السماعة الذكية الجديدة تتوافر بألوان الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر والوردي، لافتة إلى أنه من المقرر إطلاق سماعة «Lily» في الأسواق بحلول أبريل المقبل بسعر يبدأ من 149 دولاراً.