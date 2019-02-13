%16.4 زيادة في صادرات أبوظبي خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حققت قيمة صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية زيادة بنسبة 16.4%، خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما حققت قيمة المعاد تصديره زيادة نسبتها 19.7%، ما أدى إلى زيادة قيمة تجارة أبوظبي النفطية لتصل إلى 151.7 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وأرجع مركز الإحصاء في أبوظبي الارتفاع إلى الزيادة الحاصلة في قيمة كل من المعاد تصديره، لتصل إلى 23.3 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 24.1 مليار درهم، وارتفاع الواردات لتصل إلى 104.3 مليارات درهم.