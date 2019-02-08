«غرفة دبي» تدعو إلى شراكات مع الصين في «المدن الذكية» و«الابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي آفاق التعاون المشترك، وفرص الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، خصوصاً في مجالات المدن الذكية والابتكار، داعية إلى تأسيس شراكات واعدة في تلك القطاعات.

جاء ذلك، خلال زيارة قامت بها بعثة للغرفة، أخيراً، إلى مدينتي شنغهاي وشنزن في الصين، وذلك التزاماً منها بخطة دبي الذكية 2021، ومواصلة لجهودها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن البعثة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «غرفة دبي»، هشام الشيراوي، وبحضور مدير المكاتب الخارجية، عمر خان، عقدت عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات الناشئة الصينية، أبرزها شركة «إيوايز فيهيكلز»، وشركة «بيبول نت» للأمن السيبراني، ومؤسسة «شنزن»، وشركة «دونغ روي» للإلكترونيات الدقيقة، و«متحف شنزن بوان» للتخطيط العمراني، إضافة إلى لقاءات مع أبرز الهيئات والمؤسسات الصينية المتخصصة في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمالية والابتكار. وقال الشيراوي إن «(غرفة دبي) تولي اهتماماً كبيراً بالأسواق الصينية، وقد اعتمدنا استراتيجية متكاملة لمساعدة أعضائها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في تلك الأسواق».

واوضح أن «تجارة دبي غير النفطية مع الصين بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، نحو 35 مليار دولار (128.5 مليار درهم).