«تنمية المشاريع» تدرّب أعضاءها على التصنيع ثلاثي الأبعاد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع «جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد»، وهي جزء من «مجموعة جمبو»، وذلك بهدف تعزيز المعرفة لأعضاء المؤسسة حول تكنولوجيا التصنيع ثلاثي الأبعاد.

وذكرت المؤسسة في بيان، أمس، أن المذكرة تنصّ على تدريب وإرشاد أعضائها حول تلك الحلول التكنولوجية، كما سيحصل الأعضاء على إمكانية الاستفادة من منشأة الطباعة ثلاثية الأبعاد في «جمبو للتصنيع» وتطبيق هذه التقنيات.

وتسعى المؤسسة بالتعاون مع «مجموعة جمبو» إلى دعم أعضائها من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، من خلال توظيف أحدث التقنيات واعتماد التصنيع ثلاثي الأبعاد ضمن مشروعات في قطاعات، مثل: الهندسة المعمارية والرعاية الصحية والتعليم والسيارات وغيرها، لتحقيق انتاجية وقيمة تكنولوجية مضافة في أعمالهم التوسعية، ما يعزز ذلك من العائد على اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جمبو»، أرفيند أغراوال.

وقال الجناحي، إن «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، أسهمت في إحداث ثورة صناعية عبر العديد من القطاعات، وهذه المذكرة تؤكد مساعينا في مواكبة التقنيات الإحلالية والثورة الصناعية الرابعة، ونشر محتواها لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة ونقل الخبرات لأعضاء المؤسسة».

وأضاف أن «المؤسسة تسعى إلى رفع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبني مختلف الحلول الرقمية والذكية، في سبيل تحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة».

من جهته، قال أغراوال: «يسرنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعرفة التقنية والخبرة الحِرفيّة مع رواد الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وتعزيز الوعي بإمكانات تقنيات التصنيع ثلاثي الأبعاد المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإمارة». يشار إلى أن «جمبو» تخطط لتوفير خدمات عدة تتمثل في الطباعة ثلاثية الأبعاد على البلاستيك والطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن والطباعة ثلاثية الأبعاد للإنشاءات.