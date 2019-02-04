«دبي الطبية» أول المستفيدين من مركز إحالة الشكاوى الخاصة في «محاكم دبي المالي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مدينة دبي الطبية، اتفاقية، تصبح بموجبها الأخيرة أول مؤسسة تستفيد من خدمات مركز إحالة الشكاوى الخاصة المُنشأ حديثاً من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن تلك الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقة المتينة القائمة بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مدينة دبي الطبية خلال العام الماضي، ولتضع إطار عمل تستفيد سلطة مدينة دبي الطبية بموجبه من الخبرات التخصصية المستمدة من آليات الوساطة المتاحة في نموذج محكمة الدعاوى الصغيرة الذي أثبت نجاحه.

وذكر البيان أنه خلال عام 2018 تعامل وسطاء محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي مع أكثر من 390 دعوى، بمعدل أربعة أسابيع وسطياً لتسوية كل دعوى، موضحاً أن محكمة الدعاوى الصغيرة تتيح إمكانية التسوية الذكية والسريعة والودية للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على نصف مليون درهم، إما عبر تقنيات الواقع الافتراضي من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عن طريق النظام الذكي لمحكمة الدعاوى الصغيرة، أو بصورة مباشرة في قاعة المحكمة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، زكي بن عزمي، إن «خدمات الوساطة تشهد إقبالاً متزايداً من جانب الأفراد ومؤسسات الأعمال في دبي ودولة الإمارات وخارجها بالنسبة للدعاوى الصغيرة، ويسعدنا أن نتشارك في خبراتنا ومعارفنا وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال مع سلطة مدينة دبي الطبية للمساعدة في تسوية النزاعات بطريقة أسرع وأكثر ودية».

وأضاف أن «مركز إحالة الشكاوى الخاصة سيكون متاحاً لكل الجهات من القطاعين العام والخاص الراغبة في الاستفادة من هذا الأسلوب الأسهل في تسوية النزاعات بطريقة الوساطة».