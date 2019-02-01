«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعات تنموية في جزر القمر بـ 184 مليون درهم

المصدر: موروني - وام

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة جزر القمر، أمس، اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق 184 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار أميركي، لدعم البرامج والمشروعات التنموية لحكومة جزر القمر.

وشهد رئيس جمهورية جزر القمر، غزالي عثماني، توقيع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إلى العاصمة القمرية موروني، لبحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتنمية التعاون التنموي.

وقال المزروعي إن هذه المنحة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز التعاون مع حكومة جزر القمر، وتوفير كل السبل لدعم الأشقاء، وتمكينهم من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقع الاتفاقية عن جانب الصندوق مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وعن الحكومة القمرية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية المكلفة بالقمريين في الخارج، محمد الأمين صيف.

وتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه السويدي، الذي أوضح أن صندوق أبوظبي للتنمية سيتعاون مع حكومة جزر القمر بتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في البلاد، في إطار المنحة التي أقرتها حكومة أبوظبي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وذكر السويدي أن الصندوق أسهم منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد في مساعدة الحكومة القمرية على التغلب على التحديات الاقتصادية والتنموية، حيث موّل العديد من المشروعات التنموية، التي تركزت على قطاعات رئيسة، مثل الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء، وتركت تلك المشروعات تأثيراً إيجابياً على حياة السكان في جزر القمر. من جانبه، أعرب محمد الأمين صيف عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر لجزر القمر، لافتاً إلى أن منحة صندوق أبوظبي للتنمية ستعمل على دعم القطاعات التنموية الحيوية في البلاد، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، لتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية. يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في جزر القمر منذ عام 1979، حيث أسهم في تمويل العديد من المشروعات التنموية، التي بلغت قيمتها 253 مليون درهم، تركزت في قطاعات استراتيجية.