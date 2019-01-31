«الشارقة الإسلامي» يسجّل 4.1 مليارات درهم ودائع للمتعاملين خلال 2018

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقّق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 510.4 ملايين درهم خلال 2018، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بـ2017.

وذكر المصرف في بيان، أمس، أعلن خلاله عن نتائجه المالية لعام 2018، أن ودائع المتعاملين ارتفعت بنسبة 18.5%، أي ما يعادل 4.1 مليارات درهم، ليصل إجمالي الودائع إلى 26.4 مليار درهم مقارنة

بـ22.3 مليار درهم نهاية 2017.

وأضاف أن إجمالي الدخل التشغيلي بلغ 1.7 مليار درهم مقارنة بـ1.5 مليار درهم عن عام 2017، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات الأخرى من العمولات والاستثمارات والشركات التابعة ليصل إلى 562.3 مليون درهم، مقارنة بـ541.3 مليون درهم في عام 2017، وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بارتفاع قدره 17% مقارنة بـ38.3 مليار درهم عن عام 2017، في حين بلغت الأصول السائلة 9.7 مليارات درهم.

وارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل إلى 24.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 11% على عام 2017.

وانعكس الأداء القوي للمصرف إيجاباً على المؤشرات المالية، إذ بلغت كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات «بازل 3»، نسبة 17.69%، التي تزيد على متطلبات المصرف المركزي البالغة 12.375%.