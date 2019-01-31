13 تساؤلاً تتعلّق باندماج «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«الهلال»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قدّم الموقع الرسمي للبنوك الثلاثة التي أعلنت عن اندماجها المتوقع إنجازه في النصف الأول من العام الجاري، وهي: «أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، و«الهلال»، إجابات للرد على أبرز التساؤلات التي تهم المتعاملين مع هذه البنوك في مرحلة الاندماج:

1. ما تأثير الاندماج على الحساب المصرفي، أو البطاقة الائتمانية، أو قرض الرهن العقاري، وهل ستحدث أية تغييرات على شروط وأحكام المنتجات؟

- سنواصل دعم المتعاملين بالخدمات المصرفية دون إجراء تغييرات على الشروط والأحكام. وعند اندماج البنوك الثلاثة، سنبذل جهدنا لإجراء الحد الأدنى من التغييرات التي قد تنعكس في خدمات المتعاملين الذين سيتم إخطارهم مسبقاً، وفي وقت مبكر، إذا كان هناك أي تغيير.

2. هل سأتعامل مع مدير العلاقات المصرفية ذاته؟

- لن يتغيّر مدير العلاقات المصرفية الخاص بك، ونرجو مواصلة تعاملاتكم المصرفية مع البنك بالشكل الاعتيادي عبر شبكة الفروع، ومركز الاتصال، وقنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

3. هل يتوجب عليّ البقاء مع البنك الذي أتعامل معه حالياً؟

- ستواصل البنوك مزاولة أنشطتها وعملياتها بشكل منفصل في الوقت الراهن، وسنعلمك بأي مستجدات فور توافرها.

4. هل سيطرأ أي تغيير على الفرع المحلي للبنك الذي أتعامل معه، أو سيتم إغلاقه؟

- كل بنك سيواصل العمل من خلال فروعه، كما في السابق، ولن تطرأ أية تغييرات على الخدمات المقدمة. وبمجرد اكتمال الاندماج، سيتم تقييم العمليات التشغيلية المدمجة للبنوك الثلاثة، مع التأكد من فعالية شبكة الفروع لتلبية احتياجات المتعاملين.

5. هل سيطرأ تغيير على النظام المصرفي عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية؟

- يرجى مواصلة استخدام النظام الأساسي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية بالشكل المعتاد.

6. هل سيتم نقل حسابي إلى البنك الجديد، وهل سيتم تغيير رقم حسابي؟

- لن تطرأ أي تغييرات على حساباتك المصرفية في الوقت الحالي. وفي حال كانت هناك أية تغييرات، فسنقوم بإخطارك مسبقاً، وسنساعدك بالشكل اللازم خلال العملية.

7. هل ستتوقف الخدمات نتيجة عملية الاندماج؟

- بمجرد تنفيذ عملية الاندماج، سندمج المؤسسات تدريجياً وعلى مراحل.

8. هل يجب فتح حساب مع البنك/‏البنوك المشمولة في الاندماج؟

- سنواصل العمل كالمعتاد في البنوك الثلاثة، وليست هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء إضافي.

9. هل يمكن إجراء المعاملات من فروع البنوك الأخرى المشمولة في عملية الاندماج؟

- قبل إتمام الصفقة، ستواصل البنوك مزاولة أنشطتها وأعمالها بشكل مستقل، وبمجرد اندماج البنوك بشكل قانوني، سيتم التواصل معكم وموافاتكم بالتغييرات.

10. في حال كان لدي قروض أو بطاقات ائتمانية لدى أحد البنوك، هل سيؤثّر ذلك في حدود الائتمان الخاصة بي؟

- لن يكون لعملية الاندماج أي تأثير في حدود الائتمان، حتى دخولها حيز التنفيذ والسريان. وبعد الاندماج، سنقيّم بعض الأمور مثل الحدود الائتمانية لكل متعامل على حدة، وبما يتوافق مع القوانين.

11. هل ستتم مشاركة بياناتي الشخصية مع البنكين الآخرين المشمولين في عملية الاندماج؟

- لن تتم مشاركة بياناتكم مع البنوك الأخرى. وبمجرد الانتهاء من الاندماج، ستصبح بيانات جميع البنوك الثلاثة ضمن اختصاص البنك المدمج.

12. هل سيؤثّر الاندماج في خدماتي المصرفية الإسلامية؟ وهل سأصبح أحد متعاملي مصرف الهلال؟

- سيواصل مصرف الهلال العمل بشكل منفصل كمصرف إسلامي تحت مظلة المجموعة الجديدة، وسيحتفظ «الهلال» باسمه وعلامته التجارية الحاليين. وسيواصل كل بنك تقديم خدماته الحالية في مجال الصيرفة الإسلامية، ولن يكون لعملية الاندماج أي تأثير في تجربتك المصرفية. وسنخطرك في حال كانت هناك أية تغييرات.

13. في حال كنت متعاملاً من فئة الشركات، هل سيؤثّر الاندماج في خدماتي المصرفية؟

- لن يكون لعملية الاندماج أي تأثير في المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة حالياً.