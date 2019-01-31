«حديد الإمارات» توقع اتفاقية استراتيجية مع «موانئ أبوظبي» بمليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، التابعة لـ«شركة موانئ أبوظبي»، يتم بموجبها توفير خدمات النقل البحري لشحنات الحديد الخاصة بـ«حديد الإمارات».

وبحسب بيان صادر أمس، تصل قيمة الاتفاقية إلى مليار درهم، وسيبدأ العمل بها في يناير 2021، وتستمر لمدة 10 أعوام.

وستوفر «سفين»، وفقاً للاتفاقية، خدمات النقل البحري لثلاث شحنات للحديد الخام بشكل شهري، فضلاً عن شراء وتأجير وتسليم وتشغيل وصيانة سفن الشحن، ومعدات القاطرات، وتنفيذ عمليات التفريغ الخاصة بشحنات حديد الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، المهندس جمال سالم الظاهري، إن «هذه الاتفاقية تعكس مدى اهتمام الشركات الوطنية، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية، تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، والاقتصاد الوطني بشكل عام».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «الاتفاقية تعد ثمرة جهود مشتركة دامت لأكثر من عام، لتجسد روح التعاون بين الشركتين الوطنيتين، كما تأتي في إطار خططنا الاستراتيجية، الرامية إلى تصنيع وتوريد منتجات الحديد العالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدراتنا التنافسية مع أكبر الشركات العاملة بهذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم، عبر توفير أفضل الخدمات والحلول الفنية للعملاء».

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إلى أن «هذه الاتفاقية الاستراتيجية تلقي بالضوء على حرص (حديد الإمارات)، وموانئ أبوظبي، على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي عالمي، والإسهام في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع».

الاتفاقية تهدف إلى توفير خدمات النقل البحري لشحنات الحديد الخاصة بـ«حديد الإمارات».