224 مليار درهم تصرفات العقارية في 2018

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال العام الماضي بلغت 224 مليار درهم، وهو ما يؤكد النمو المستدام للقطاع العقاري بالإمارة، مؤكدة على الأداء الجيد للقطاع.

وأكدت الدائرة في تصريحات إعلامية، اليوم خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الدائرة، في للإعلان عن أجندة أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، خلال العام 2019، أنها قامت بدراسة حول مدى تأثير رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%، حيث خلصت النتائج هذه الدراسة التي قامت بها الدائرة في 2018، إلى عدم وجود تأثير لهذه الرسوم تؤثر سلباً على نمو القطاع.

وتفصيلاً قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، ماجدة علي راشد، ردا على سؤال صحافي حول تأثر الاستثمارات العقارية بدبي برسوم التسجيل العقاري التي تفرضها مؤسسة التنظيم العقاري، ريرا، على المعاملات العقارات والبالغة 4%، إنها تستبعد ذلك، وأن السوق العقاري بخير، وأن الدائرة قامت بدراسة في العام 2018، كان من نتائجها أنه لا تأثير لهذه الرسوم على الاستثمارات العقارية بالإمارة.

وفي الرد على سؤال آخر حول زيادة المعروض في السوق العقاري على الطلب، وإمكانية تحرك الدائرة حول الحد من هذا المعروض العقاري من قبل المطورين، أشارت الى أنه لا دخل للدائرة وأن الأمر متروك لعوامل العرض والطلب في السوق، وأنه لا سلطة للدائرة على المطورين في هذا الأمر.

وكشفت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، عن أن فعاليات هذا العام تبلغ 20 معرضًا ومؤتمرًا وفعالية مختلفة، سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية، بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، كندا، الصين، المملكة المتحدة، الهند وألمانيا.