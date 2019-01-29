«تنظيم الاتصالات» تدعو إلى مزيد من الجرأة في فتح البيانات وإتاحتها للجمهور

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

دعت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الجهات الحكومية إلى مزيد من الجرأة في فتح البيانات، وإتاحتها للجمهور ضمن ما يسمح به القانون، وبما لا يخل بقواعد الخصوصية والأمن.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي، أمس، مشاركة 3000 مشارك في أعمال النسخة الثانية من «هاكاثون الإمارات» الذي ينظم اعتباراً من الثالث وحتى 26 فبراير المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن من المنتظر أن يشارك 3000 مشارك في أعمال النسخة الثانية من «هاكاثون الإمارات» الذي ينظم اعتباراً من الثالث وحتى 26 فبراير المقبل، مقابل 780 مشاركاً في دورة العام الماضي.

وأوضح المنصوري في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة، أمس، أن «هاكاثون الإمارات» الذي تنظمه الهيئة تحت شعار «بيانات السعادة وجودة الحياه»، يهدف إلى تطوير حلول وأفكار مبتكرة تسهم في مؤشر السعادة للمجتمعات بالإمارات في قطاعات الابتكار، والاستدامة، والسلامة، والتوظيف، والتعليم، والصحة، والعدالة، والتنمية الاجتماعية، وتعزيز أسلوب الحياه في الدولة.

وأضاف أن تنظيم «هاكاثون الإمارات 2019» يستهدف دعم توجهات الدولة نحو الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الجهات الحكومية على الكشف عن منظومات البيانات المخزنة لديها.

وأكد أن نسخة العام الجاري تتميز بالتعاون مع حاضنات الأعمال في الدولة، لتشجيع المشاركين كرواد أعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية، والتنسيق مع البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمنح عضوية لأصحاب الأفكار المتميزة، وتحفيز المنافسين لتصميم مواقع إنترنت، لتعزيز تسويق الأفكار.

ولفت إلى أن النسخة الثانية من «هاكاثون الإمارات» ستشهد تعاوناً مع وزارة الاقتصاد لتسجيل براءات الاختراع، وتحفيز الإبداع وحماية الملكية الفكرية، كما سيتم تدريب المشاركين على أحدث التقنيات الحديثة.

ودعا المنصوري الجهات الحكومية إلى مزيد من الجرأة في فتح البيانات، وإتاحتها للجمهور ضمن ما يسمح به القانون، وبما لا يخل بقواعد الخصوصية والأمن.

وأضاف أن تجارب مثل «هاكاثون» لا يمكن توقّع النتائج المرجوة منها دون اكتمال عناصر ثلاثة هي: تحديات مدروسة وواضحة المعالم، وبيانات كافية، وعقول تعمل معاً للتوصل إلى حلول.

من جانبه، قال نائب المدير العام لهيئة قطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، سالم الحوسني، إن «هاكاثون الإمارات» سينطلق في أبوظبي خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير المقبل، وفي الشارقة من 10 إلى 12 فبراير، وفي عجمان من 11 إلى 13 فبراير، وفي أم القيوين من 12 إلى 14 فبراير، وفي رأس الخيمة والفجيرة من 19 إلى 21 فبراير، بينما سيتم تنظيم الهاكاثون في دبي في الفترة بين 24 و26 فبراير، ويقام الحفل الختامي في الثالث من مارس 2019.

إلى ذلك، قالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة، أحلام الفيل، إنه سيتم إطلاق جائزة أفضل تغطية إعلامية لـ«هاكاثون الإمارات».