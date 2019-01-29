«دبي الدولي» يتخطى «هيثرو» بـ 13.8 مليون مسافر خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

تخطى مطار دبي الدولي مطار «لندن هيثرو» البريطاني، المصنف ثانياً في قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين، بأكثر من 13.8 مليون مسافر، خلال العام الماضي، حيث احتفظ مطار دبي بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018، وذلك بحسب بيانات منفصلة صادرة عن كلٍّ من مطار «لندن هيثرو»، ومؤسسة مطارات دبي. كما استطاع مطار دبي تجاوز حاجز الثمانية ملايين مسافر مرتين، على مدار العام الماضي، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن مطار «لندن هيثرو» تخطي مطار دبي الدولي نظيره البريطاني، المصنف ثانياً في قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين بأكثر من 13.8 مليون مسافر خلال العام الماضي، فيما رفع مطار دبي الفارق مع مطار هونغ كونغ الدولي المصنف ثالثاً إلى 14.4 مليون مسافر.

وأوضحت البيانات أن المطار البريطاني تعامل مع 75.3 مليون مسافر دولي، خلال عام 2018 ككل، فيما وصل إجمالي أعداد مسافريه المحليين والدوليين معاً إلى 80 مليون مسافر.

وكان مطار دبي الدولي استطاع إزاحة نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين، خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

من جهتها، أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي، خلال العام الماضي، بلغ 89 مليوناً و149 ألفاً و387 مسافراً (بارتفاع نسبته 1%)، مقارنة بعام 2017، في حين استطاع المطار تجاوز حاجز الثمانية ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي، وذلك في شهر يوليو حيث بلغ الرقم (8.2 ملايين مسافر)، وشهر أغسطس (8.4 ملايين مسافر).

وأكد تقرير صادر عن المؤسسة، أمس، أنه بعيداً عن أرقام المسافرين، فقد حظي مطار دبي الدولي بعام ناجح في 2018، على مستوى خدمة العملاء، بتحقيق أوقات انتظار أقصر وتوفير مرافق جديدة.

وأوضح تقرير «مطارات دبي» أن الهند احتفظت بتصدرها لقائمة أكثر الوجهات تعاملاً مع مطار دبي، خلال العام الماضي، حيث سجلت 12 مليوناً و279 ألفاً و485 مسافراً، بتركيز أكبر على مدن: مومباي ودلهي وكوتشين.

أما في ما يتعلق بالمدن الأكثر نشاطاً مع مطار دبي، بين التقرير أن لندن تصدرت أكثر المدن تعاملاً مع المطار، إذ سجلت ثلاثة ملايين و817 ألفاً و889 مسافراً، بينما جاءت مومباي في المرتبة الثانية بمليونين و540 ألفاً و750 مسافراً.

الشحن والحقائب

ذكرت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي تعامل مع ما مجموعه مليونان و641 ألفاً و383 طناً من البضائع (بانخفاض 0.5%)، على مدار عام 2018، مقارنة بـ2017.

وأوضحت المؤسسة أنه على صعيد الحقائب، تعامل نظام الحقائب في مطار دبي، الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم (175 كلم) مع 74 مليوناً و900 ألف حقيبة، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.1%، مقارنة مع عام 2017.