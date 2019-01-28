إنجاز 853 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي خلال الربع الثالث من 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأنه تم إنجاز 853 وحدة سكنية جديدة في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 1364 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات المباني المنجزة الربع الثالث 2018»، أن عدد المباني المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 725 مبنى موزعة بين 610 أبنية جديدة و115 مبنى شهدت إضافات جديدة، مشيراً إلى أن منطقة أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى بعدد 383 مبنى، تلتها العين بعدد 320 مبنى ثم جاءت الظفرة ثالثة بعدد 22 مبنى.

وبين التقرير أن عدد المباني التي تم إنجازها في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2018 توزّعت بين 633 مبنى سكنياً، و32 مبنى سكنياً تجارياً و25 مبنى صناعياً و19 مبنى مرافق عامة و14 مبنى تجارياً ومبنيين زراعيين. وأظهر التوزيع النسبي للمباني المنجزة حسب المناطق استحواذ منطقة الشامخة على 35% من إجمالي المباني المنجزة في منطقة أبوظبي، تلتها مدينة محمد بن زايد بنسبة 14%، ثم مدينة شخبوط بنسبة 8%، ومن ثم منطقة بني ياس بنسبة 7%، فيما توزعت النسبة الباقية على بقية المناطق. ووفقاً لتقرير «إحصاء أبوظبي»، راوح متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع الواحد بين 2214 و2433 درهماً في الربع الثالث من عام 2018 حسب مساحة البناء والمنطقة مقابل كلفة راوحت بين 2227 و2682 درهماً في الربع الثاني من العام ذاته.