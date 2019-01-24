التضخم لأدنى مستوياته خلال ديسمبر 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة بلغ 0.34% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام2017 مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2018.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 18.75% والمطاعم والفنادق بنسبة 7,2% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2,6% والاتصالات 3.84% والتعليم بنسبة 2,5%وخدمات النقل بنسبة 1.9% وسلع متفرقة بنسبة 1,3%والاغذية والمشروبات بنسبة 1,2% والترويح والثقافة بنسبة 3.64% وأسعار التبغ بنسبة 8.93% بعد تطبيق ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة.

ووفقاً للتقرير، تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.99% إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.11%.