الابتعاد عن نسخ عناوين الـ «ويب»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يعتبر التصيّد الاحتيالي، أسلوب احتيال عبر الإنترنت يستخدمه المجرمون لاستدراج الأفراد إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية، حيث يرتبط الكثير من رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الـ«ويب» الزائفة بشعارات شركات حقيقية ذات علامات تجارية معروفة. وبالتالي تبدو شرعية، لذلك لا يجب نسخ عناوين «ويب» من الرسائل ولصقها في المستعرض، كما ينبغي الحذر لأن معظم المعاملات الشرعية تتخذ نهجاً وهو ألا تطلب معلومات شخصية من خلال البريد الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن الوثوق بأي رسالة تطلب معلومات شخصية حتى وإن بدت شرعية، فضلاً عن أن الكثير من مخططات التصيد الاحتيالي تطلب من الأفراد فتح مرفقات يمكنها بعد ذلك إصابة الكمبيوتر الخاص بك بفيروس أو برنامج تجسس. فإذا تم تنزيل برنامج تجسس إلى الكمبيوتر، فذلك يساعد على الدخول إلى الحسابات الشخصية عبر الإنترنت، كما أن الأشخاص الذين يقومون بإنشاء رسائل احتيال لديهم قدرة كبيرة على إنشاء ارتباطات مضللة بحيث يستحيل على الشخص العادي معرفة ما إذا كان الارتباط شرعياً أم لا.