علامة «مجموعة اتصالات» الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، لقب «محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية، واعتبارها العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم).

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المجموعة شهدت نمواً في قيمة العلامة التجارية بنسبة وصلت إلى 8% مقارنة بالعام الماضي، كما حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها الريادي كأقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتضم «اتصالات» تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية مثل: اتصالات مصـر، واتصالات أفغانستان، وموبايلي في السعودية، واتصالات المغرب، ويوفون Ufone، وPTCL في باكستان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي: «نفخر بهذا الإنجاز المهم باعتبار العلامة التجارية لـ(مجموعة اتصالات) الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز 10 مليارات دولار».

ووجّه العبدولي الشكر والتقدير إلى قيادة دولة الإمارات على دعمها المتواصل الذي حفّز على النجاح وعزز مكانة العلامة التجارية حتى تبوأت «اتصالات» المركز الأول على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن هذا التفوق إنما يأتي نتيجة الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، وتعزيز التواجد والتنافسية في الأسواق عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، فضلاً عن مبادرات نشر العلامة التجارية على مستوى العالم، وتحقيق التكامل بين شركات المجموعة، بهدف تحسين التفاعل مع المتعاملين، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

ووفقاً لـ«اتصالات»، فقد نمت قيمة العلامة التجارية لها بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة المتعاملين، وقدرتها على التكيّف السريع مع احتياجات الأسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية المتصاعدة، والدور القيادي الذي تقوم به لإطلاق شبكة الجيل الخامس، ودفع عجلة التحول الرقمي، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم.