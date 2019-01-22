العلامة التجارية لـ " اتصالات" الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم لقب "محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية، واعتبارها العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10مليارات دولار.

وتضم " اتصالات" تحت مظلتها عدد من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصـر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة العربية السعودية، اتصالات المغرب، يوفون"Ufone"وPTCL في باكستان)، وشهدت المجموعة نمواً بقيمة العلامة التجارية بنسبة وصلت إلى 8% مقارنة مع العام الماضي، وعلاوةً على ذلك، حافظت "اتصالات" للعام الثاني على التوالي على موقعها الريادي كأقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات""نفخر اليوم بهذا الإنجاز الهام باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، و كأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10 مليارات دولار، مضيفاً أن هذا التفوق إنما يأتي نتيجة الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، وتعزيز تواجدنا وتنافسيتنا في الأسواق عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، فضلاً عن مبادرات نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم وتحقيق التكامل بين شركات المجموعة بهدف تحسين التفاعل مع العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية".

وقد نمت قيمة العلامة التجارية لاتصالات بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة العملاء، علاوةً على قدرتها في التكيّف السـريع مع احتياجات الأسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية المتصاعدة، والدور القيادي التي تقوم به لإطلاق شبكة الجيل الخامس ودفع عجلة التحول الرقمي، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم.

كما كانت اتصالات في طليعة ممكّني الابتكار الرقمي في دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الطموحة المتمثلة بـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، حيث تعمل اليوم على عدة مبادرات رقمية سعياً لبناء منظومات رقمية متطورة في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.