اقتصادية دبي تستقبل 32.6 ألف شكوى مستهلك في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 32 ألفاً و650 شكوى للمستهلكين خلال العام الماضي، بمعدل يبلغ نحو 2720 شكوى شهرياً، كما استقبل القطاع 1657 شكوى للمنشآت التجارية خلال عام 2018، فيما حل القطاع 96% من شكاوى المستهلكين، و95% من شكاوى التجار خلال أربعة أيام عمل.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، بأن ذلك يعكس دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في خدمة وحفظ حقوق المستهلكين والتجار في الإمارة، إضافة إلى جهوده في رفع مستوى وعي المستهلك والتجار بآليات البيع والشراء.

ووفقاً للبيان، بلغت نسبة رضا المستهلكين والتجار عن حل الشكاوى 96%، الأمر الذي يؤكد السعي الدائم لاقتصادية دبي وحكومة دبي بشكل عام، إلى نيل سعادة العملاء عبر تقديم الخدمات على مستوى خمس نجوم، التي تضاهي في مجملها كبرى الدول الاقتصادية، وكذلك أرقى المعايير المتبعة في الاسواق العالمية.

وتوزعت شكاوى المستهلكين، خلال العام الماضي، بين مختلف القطاعات لتستحوذ شكاوى قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الشكاوى المقدمة، بمعدل 24.2% من إجمالي شكاوى المستهلكين، تلاها قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.2%، ثم التجارة الإلكترونية بنحو 13.7%، ومن ثم قطاع السيارات بمعدل 8.2%، وتأجير السيارات بنسبة 6.5%. واستحوذت الملابس الجاهزة والإكسسوارات على نحو 4.3%، والأثاث على 3.4%، والشحن على 3.3%، لتشكل المنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.2%، وورش تصليح السيارات 2.8%، والديكور وصيانة المباني 1.2%، والصالونات 0.7%، بينما توزعت الشكاوى الأخرى بمعدل 11.3% على القطاعات الأخرى.

وتنوّعت قضايا شكاوى المستهلك، لتشمل بنوداً عدة، أبرزها: عدم الالتزام بشروط الاتفاق، بحيث بلغت أعلى مجموع وحازت 29.5%، ويلي ذلك الاسترداد النقدي بمعدل 18% من الشكاوى، ومن ثم وجود خلل في المنتج 14.9% والغش التجاري بنحو 7.7%، وضريبة القيمة المضافة 4.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 4.2%.

أما شكاوى المنشآت التجارية من حيث القطاعات المقدمة للشكاوى في عام 2018، فكانت كما يلي: قطاع الخدمات بمعدل 37.1% من إجمالي الشكاوى المقدمة، والإلكترونيات بنحو 8.9%، والمواد الغذائية 8%، والشحن 5.9%، ومواد البناء 5.7%، والديكور وصيانة المباني 5.4%، والسيارات 2.3%، والأثاث 1%، والإكسسوارات 0.9%، وتخليص معاملات وتوريد العمالة 0.8%، وتأجير السيارات، والنقل والمواصلات 0.7%، وتأجير المعدات 0.5%، والصالونات والملابس الجاهزة والإكسسوارات 0.06%، فيما حازت القطاعات الأخرى 22.74% من إجمالي الشكاوى.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «لم يقتصر دورنا على استقبال الشكاوى فقط، إذ تلقى القطاع في العام الماضي 3753 ملاحظة، و2286 استفساراً من المستهلكين». وأضاف: «نسعى في إمارة دبي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر في بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي».

96 %

نسبة رضا المستهلكين والتجار عن حل الشكاوى.