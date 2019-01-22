«اقتصادية أبوظبي» تطلق نافذة المستهلك الرقمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، نافذة المستهلك الرقمية بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وذلك بهدف تفعيل دور القطاع الخاص من خلال استحداث منصة إلكترونية موحدة ومشتركة لمتابعة شكاوى المستهلك ومعالجتها خلال فترة زمنية قصيرة، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، إن مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تهدف إلى تسريع عملية معالجة شكاوى المستهلك، وضمان حفظ حقوق المستهلكين وفق إجراء موحد بين الدائرة والقطاع الخاص يتم من خلاله متابعة حالة الشكوى من خلال النافذة الإلكترونية.

وأوضح في بيان للدائرة، أن من شأن هذه المبادرة أن تسهم في إشراك القطاع الخاص بإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين من خلال منحه صلاحية العمل على حل الشكاوى مع المستهلك وإغلاقها عبر النظام، بحيث يكمن دور الدائرة في مراقبة حالة الشكوى والتأكد من رضا المستهلك.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إشراكه بشكل مباشر في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، الأمر الذي من شأنه أن يمنحه ثقة المستهلك ورضاه عن الخدمة المقدمة اليه.

وبيّن المنصوري أن الدائرة وضعت آلية لتنفيذ مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، تبدأ من خلال تسلّم الشكوى عبر قنوات استقبال الشكاوى الرسمية، وهي البريد الإلكتروني contact@tamm.abudhabi أو الرقم المجاني 800555 ليتم بعدها تحويل الشكاوى إلى القطاع الخاص المعني لمعالجتها وحلها مع المستهلك.