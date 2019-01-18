مزايا باقة «إماراتي»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تتيح باقة «إماراتي» للمواطنين التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، حيث تقدم الباقة للمتعاملين من مواطني الدولة تجربة مصرفية متكاملة تتناسب مع أسلوب حياة أبناء الدولة، وتوفر لهم العديد من المزايا، منها أولوية إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الفروع، ومسؤول علاقات مصرفية مخصص لخدمة العميل، إضافة إلى خدمة صف السيارات، ومركز اتصال خاص على مدار الساعة طوال الأسبوع.

وعلاوة على توفير العديد من الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية ورسوم مخفضة، تتيح «إماراتي» أيضاً فرصة الاستفادة من نقاط مكافآت «تاتش بوينتس» من بنك أبوظبي التجاري، وهو برنامج الولاء الفريد من نوعه والحائز جوائز دولية مرموقة، إذ يمكن للعميل استبدال نقاط «تاتش بوينتس» لدى العديد من المتاجر في الدولة.