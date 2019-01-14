«إكسبو 2020 دبي» يختار «دلسكو» شريكاً رسمياً لخدمات إدارة النفايات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار «دلسكو»، الشركة المتخصصة في قطاع خدمات إدارة النفايات في دولة الإمارات، شريكاً رسمياً جديداً له، مشيراً إلى أنه يخطو بذلك خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه بإبعاد 85% من نفاياته عن المكبات.

وأكد في بيان، أمس، أنه بموجب هذه الشراكة، وباعتبارها الشريك الرسمي لإدارة النفايات، ستوظف «دلسكو» حلولاً مبتكرة لإدارة النفايات لدعم هدف «إكسبو 2020 دبي» في تنظيم واحدة من أكثر الدورات استدامة في تاريخ هذا الحدث الدولي.

وستسهم منشأة «دلسكو» لتحويل النفايات إلى موارد أولية الواقعة في «دبي الجنوب»، والمقامة خصيصاً لدعم «إكسبو 2020 دبي» قبل الحدث وأثناء انعقاده، في إبعاد النفايات عن المكبات. وسيجري تحقيق ذلك من خلال وسائل عدة، تشمل استخدام أحدث التقنيات للحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها إلى موارد، بما يسهم في الاقتصاد الدائري الذي يسهم في تحويل النفايات إلى موارد قيمة يستفاد منها في العديد من الأنشطة الأخرى.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، ورئيس مجلس إدارة «دلسكو»، عبدالعزيز محمد خان عبدالله، في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وقال نجيب محمد العلي: «الاستدامة قضية جوهرية تخصنا جميعاً، وتؤثر بشكل مباشر في مستقبل كوكبنا، ويمكن لـ(إكسبو 2020 دبي) أن يقوم بدور مهم في تبني حلول طويلة الأمد للقضايا البيئية. ومن شأن شراكتنا هذه مع (دلسكو) أن تمنحنا فرصة مثالية لمعالجة النفايات بشكل فعّال يسهم في بناء اقتصاد دائري يكون له بالغ الأثر في حماية بيئتنا، وتوفير عالم أفضل للأجيال المقبلة».

من جانبه، قال عبدالعزيز محمد خان عبدالله: «نرحب بشراكتنا مع (إكسبو 2020 دبي) لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة النفايات، والإسهام بالتالي في بناء إرث مستدام بعد اختتام فعاليات هذا الحدث من خلال (دستركت 2020)، ومنطقة (دبي الجنوب)».

ويشمل تعاون «إكسبو 2020 دبي» مع «دلسكو» أيضاً دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعيد إنتاج الزجاج والمعادن والمواد الأخرى باستخدام خبراتها وابتكاراتها الخاصة. ومن خلال التعاون مع هذه الشركات، ستعمل منشأة «دلسكو» على استرداد النفايات ومعالجتها، وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى موارد ومنتجات قيمة، يتم طرحها مجدداً في السوق.

ومن المتوقع أن تشمل نواتج النفايات خلال «إكسبو 2020 دبي» نحو 48% من المواد العضوية، و39% من المواد القابلة لإعادة التدوير، و13% من النفايات العامة. وستعمل «دلسكو» على معالجة المواد العضوية باستعمال تقنيات وحلول مبتكرة للتحلل العضوي، كتحويل بقايا الطعام إلى سماد على سبيل المثال، وتحويل النفايات إلى وقود حيوي.