تنظيم الاتصالات تحذر من الرسائل مجهولة المصدر التي تغري بكسب الأموال

المصدر: عبير عبد الحليم ـ أبو ظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات‬ في الدولة من الاستجابة للرسائل النصية مجهولة المصدر .

ودعت تنظيم الاتصالات من خلال تحذير جديد وجهته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى عدم الضغط على جميع الروابط المجهولة المرفقة بهذه الرسائل وخاصة تلك الروابط التي تطلب البيانات الشخصية او الاغراء بكسب الأموال والهدايا والجوائز الوهمية باعتبارها اغراءات وهمية ولا أساس لها من الصحة

وطالبت تنظيم الاتصالات المشتركين بالتحقق أولاً من صحة هذه الروابط من خلال زيارة الموقع الرسمي للجهة أو استخدام التطبيق الخاص بهم.

وأوضحت تنظيم الاتصالات ان الضغط على الروابط المجهولة يزيد من امكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس و احتمالية الإختراق الالكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية سواء بيانات ومعلومات أو صور أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للإختراق.

وطالبت الهيئة من المشتركين عدم مشاركة البيانات الشخصية مع مجهولين تجنبا للوقوع ضحايا لعمليات احتيال كما طالبت مستخدمي الهوتف المتحركة الذكية بالحذر ايضا من الاتصال بشبكات واي فاي في الاماكن العامة مثل المقاهي والمطارات حيث ان هذه الشبكات قد تكون غير امنة تماما مما يسمح للمهاجمين باختراق الهواتف والاطلاع على كل ما يقوم به المستخدم اثناء الاتصال بهذه الشبكة .

كانت الهيئة قد بدات تنظيم حملات توعية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ النصف الثاني من العام 2018 للتحذير من بعض الممارسات خاصة على الهواتف الذكية التي ينتج عنها اضرارا بالغة بالمستخدمين في اعمار مختلفة.