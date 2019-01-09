46 % زيادة في أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس سيدات أعمال دبي، أمس، عن نمو إجمالي عدد أعضائه في العام الماضي بنسبة وصلت إلى نحو 46%، مقارنةً بعام 2017، حيث ارتفع العدد الإجمالي للأعضاء إلى 864 عضواً، مقارنة بـ591 عضواً في العام قبل الماضي، مع تسجيل المجلس انضمام 273 عضواً جديداً في عام 2018. وأفاد المجلس في بيان بأن النمو الجديد في عضويته يعكس تنوّعاً في بيئة الأعمال في دبي، موضحاً أن الأعضاء ينحدرون من 81 جنسية، ما يعكس الديناميكية والحيوية التي تتميز بها بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب مجتمع الأعمال بالإمارة لجميع الخبرات والاستثمارات على اختلاف جنسياتها وثقافاتها.

وذكر المجلس أنه نظم 56 فعالية مختلفة خلال العام الماضي، شملت دورات تدريبية وورش عمل وندوات ولقاءات أعمال، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 70%، مقارنةً بعدد الفعاليات التي تم تنظيمها في عام 2017. وأشار إلى أنه حقق رقماً قياسياً هو الأول في تاريخه، في ما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشاركات في فعاليات المجلس المتنوعة للعام الماضي، حيث بلغ عدد المشاركات 1573 مشاركة.