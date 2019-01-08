«دبي للخدمات المالية» تقبل طلبات 7 شركات ضمن «رخصة اختبار الابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية قبول سبع شركات جديدة، ضمن الدورة الحديثة الخاصة باستقبال الطلبات، ما يسمح لهذه الشركات بالتقدم بطلب الحصول على «رخصة اختبار الابتكار». ووفقاً لبيان صادر أمس، يعكس استحداث هذه الفئة الخاصة من التراخيص التزام سلطة دبي للخدمات المالية بدعم الابتكار وتطور التكنولوجيا المالية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات التي سيتم قبولها لاختبار حلولها الخاصة بالتكنولوجيا المالية، في ومن مركز دبي المالي العالمي. وتسلمت سلطة دبي للخدمات المالية عدداً كبيراً من الطلبات من قطاعات متنوعة، من أجل الالتحاق بالدورة الجديدة، خلال الفترة المحددة للتقديم في نوفمبر 2018، حيث تضمنت هذه الطلبات منتجات وحلولاً تكنولوجية مبتكرة، مثل: التمويل الأخضر وإصدار السندات والصكوك رقميّاً باستخدام العقود الذكية، ومنصات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستشارات المالية الروبوتية المتخصصة بالتمويل الإسلامي وترميز إصدار الأسهم وسندات الدين. وتتوقع السلطة تسليم المجموعة الأولى من التراخيص في مارس المقبل.