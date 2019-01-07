«دبي للطيران المدني» تنفذ 1032 حملة تفتيش في 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت هيئة دبي للطيران المدني، بأن إجمالي عدد الحملات التفتيشية التي أجرتها مختلف إدارات الهيئة وصل إلى 1032 حملة خلال عام 2018، مشيرة إلى أن إدارة البيئة وسلامة الأجواء في الهيئة حررت 115 محضر ضبط للرافعات البرجية التي كانت تندرج تحت المخالفات البسيطة، إلى جانب 34 محضراً تتعلق بالإنارة التحذيرية للطائرات.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها قامت بعدد من الحملات التوعوية والتثقيفية على سلامة الأجواء مع الشركاء الاستراتيجيين خلال عام 2018.

حملات

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، إن «إجمالي الحملات التفتيشية في إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة لعام 2018 وصل إلى 494 حملة، منها 50 حملة تفتيش لأمن الطيران، و444 حملة على البضائع المشتبه بها».

وبين أهلي لـ«الإمارات اليوم»، أن «إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات في الهيئة نفذت 265 عملية تفتيش، في حين أن عدد الحملات التفتيشية التي تم القيام بها من قبل إدارة البيئة وسلامة الأجواء لعام 2018، وصل إلى 223، فضلاً عن 50 حملة على مهابط الطائرات العمودية».

وأضاف أن «إدارة البيئة وسلامة الأجواء في الهيئة حررت 115 محضر ضبط للرافعات البرجية التي كانت تندرج تحت المخالفات البسيطة، إلى جانب 34 محضراً تتعلق بالإنارة التحذيرية للطائرات، فيما لم تصدر إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات أي إنذارات أو مخالفات في عام 2018».

وذكر أهلي أن «هيئة دبي للطيران المدني قامت بعدد من الحملات التوعوية والتثقيفية على سلامة الأجواء مع الشركاء الاستراتيجيين، للتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات، ما كان له الأثر الايجابي»، مشيراً إلى أن «ناتج ذلك كان عدم وجود أي مخالفات في إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات وإدارة البيئة وسلامة الأجواء (قسم سلامة الأجواء)».

رقابة وتدقيق

وأوضح أهلي أن «إدارة أمن الطيران والتحقيق في الحوادث تتولى تنظيم ومتابعة الأنشطة المتعلقة بأمن الطيران، ونقل البضائع الخطرة على متن الطائرات التجارية في دبي، فضلاً عن الرقابة والتدقيق على الطائرات الأجنبية بالتعاون مع السلطة الاتحادية، وكذلك التحقيق في حوادث الطيران ضمن نطاق الإمارة، إضافة إلى المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث المتعلقة بالطيران المدني من خلال عضوية الهيئة في لجنة الأزمات والكوارث على مستوى إمارة دبي».

وأفاد بأن «قسم أمن الطيران يتولى التدقيق والتفتيش على تشريعات ومعايير أمن الطيران المدني وفقاً للمعايير والقواعد القياسية الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، علاوة على التشريعات والمتطلبات الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب التأكد من التزام الجهات ذات الصلة بأنشطة الطيران المدني في الإمارة بالإجراءات والمعايير المعنية بأمن الطيران والتأكد من أنها تُطبّق بشكلٍ مستمر»، لافتاً إلى أن من «تلك الإجراءات تفتيش الركاب والحقائب والشحن والتموين».

شهادات عدم ممانعة

وقال إن «قسم البضائع الخطرة يتولى إصدار شهادات عدم الممانعة على الطلبات التي تقدمها شركات الطيران لنقل البضائع الخطرة من وإلى وعبر مطارات إمارة دبي على الطائرات التجارية، وذلك بعد التأكد من الأوراق والمستندات المطلوبة وتحقيقها لمعايير ومتطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي».

وأضاف أهلي أن «قسم التحقيق في الحوادث في حوادث الطيران يتولى التحقيق في حوادث الطيران التي تقع ضمن المعايير والإجراءات الموضوعة من السلطة الاتحادية التي يتم التعاون معها في التحقيق، كما يقوم القسم بالاستجابة لحوادث الطيران خارج حرم المطار أو ضمن حرم المطار والبدء في التحقيق والمحافظة على موقع الحادث بهدف حماية الأدلة، وجمع العينات المطلوبة لحين استلام الموقع من قبل المحقق الاتحادي الذي يتم التعاون معه».

تعزيز سلامة الطيران

قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، إن «الهدف من التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية، يتمثل في تعزيز سلامة الطيران بتحديد الأسباب والعوامل ذات الصلة في وقوع الحوادث والوقائع الجوية وإصدار توصيات السلامة لمنع تكرار وقوعها»، مشيراً إلى ان «إجراء التحقيق يتم وفقاً للتشريعات والقوانين الدولية والوطنية».

494

حملة تفتيش نفذتها إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة في 2018.