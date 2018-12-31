59 مليون مسافر تنقلهم «طيران الإمارات» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات» عن نقلها أكثر من 59 مليون مسافر خلال عام 2018، فيما سيّرت 192 ألف رحلة،

وناولت 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة.

وذكرت الناقلة، بمناسبة انتهاء عام 2018، أنها أطلقت خلال العام خدمات إلى أربع وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، كما رفعت السعة المقعدية إلى ثماني مدن.

«تميّز دائم»

وتفصيلاً، اختتمت شركة طيران الإمارات، سنة أخرى بـ«تميّز دائم» ومزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط، والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواء على الأرض أم في الأجواء.

وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، بأن عدد الركاب الذين نقلتهم خلال الـ12 شهراً الماضية زاد على 59 مليون راكب، فيما قدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست.

وأضافت الناقلة أنه في عام 2018، سيّرت أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها، البالغ عددها 274 طائرة، نحو 908 ملايين كيلومتر جيئةً وذهاباً حول الكرة الأرضية.

الأسطول والشبكة

وعززت «طيران الإمارات» خيارات العملاء في عام 2018، حيث أطلقت خدمات إلى أربع وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، ورفعت السعة المقعدية إلى ثماني مدن.

ووسّعت الناقلة شراكتها مع شركة «فلاي دبي»، لتتيح بذلك لعملاء الناقلتين شبكة مشتركة تغطي 206 محطات، حيث قام أكثر من مليون مسافر بالحجز على رحلات مشتركة لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نتيجة لذلك. ومنذ بداية ديسمبر الجاري، وفرت «طيران الإمارات» لعملائها إمكانية السفر إلى 11 وجهة من وجهات «فلاي دبي» انطلاقاً من (المبنى 3) الخاص بـ«طيران الإمارات». كما أعلنت خلال العام عن اتفاقية شراكة جديدة مع «جيتستار باسيفيك»، وعززت شراكتها التجارية الاستراتيجية مع طيران جنوب إفريقيا.

واحتفلت «طيران الإمارات» في عام 2018 بمرور 10 سنوات على دخول طائرة «إيرباص A380» في أغسطس، كما تسلّمت آخر طائرة من طلبيتها الـ«بوينغ 777-300ER» في ديسمبر.

وكانت الناقلة أعلنت في يناير الماضي عن صفقة بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 36 طائرة إضافية من طراز «إيرباص A380»، ستبدأ في تسلّمها اعتباراً من عام 2020. كما وسّعت عدد المدن التي تخدمها طائراتها A380 إلى 50 وجهة مع بدء تشغيل هذه الطائرة، أخيراً، إلى كل من هامبورغ وأوساكا.

تجديد

وذكرت «طيران الإمارات» أنها استهلت عام 2018 ببرنامج كلفته 150 مليون دولار لتجديد التصميم الداخلي لطائراتها الـ10 من طراز «بوينغ 777-200LR» وفق تقسيم الدرجتين، حيث أصبحت توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع (2-2-2)، و264 مقعداً في الدرجة السياحية. وتعكف الشركة حالياً على وضع التصميم الداخلي للجيل الجديد من طائرات «بوينغ 777X»، كما تعتزم إطلاق منتجها الجديد، وهو «الدرجة السياحية الممتازة» على طائرات الجيل الجديد A380 التي ستدخل الخدمة اعتبارأً من عام 2020، والتي ستتضمن مجموعة من اللمسات الخاصة.

وفي مارس الماضي، احتفلت «طيران الإمارات» بمرور 10 سنوات على بدء توفير استخدام الهاتف المحمول لركابها، حيث إنها لاتزال تحتل الصدارة في الابتكار في مجالي الاتصالات والترفيه الجوي، وكان أكثر من 12 مليون مسافر اتصلوا بالإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على متن طائرات الإمارات في عام 2018.

الخدمات الأرضية

إلى ذلك، وفّرت «طيران الإمارات»، اعتباراً من أبريل الماضي، خدمة إنجاز إجراءات السفر لعملائها من المنازل أو الفنادق أو المكاتب، بما في ذلك إصدار بطاقة صعود الطائرة وطباعة وتثبيت ملصقات الأمتعة ونقلها إلى المطار، إذ تم فحص أكثر من 6000 حقيبة للعملاء بموجب هذه الخدمة منذ ذلك الحين.

وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستطلق قريباً أول «مسار بيومتري» في العالم يوفر لعملائها الانتقال بسهولة وسلاسة في مطار دبي الدولي. فمن خلال أحدث التقنيات الحيوية، وهي مزيج من التعرف الى الوجه وقزحية العين، سيتمكن ركاب «طيران الإمارات» خلال الأشهر المقبلة من إنجاز إجراءات السفر والهجرة كاملةً، ودخول الصالات الخاصة وصعود الطائرة من خلال عبور مختلف نقاط خدمات المطار.

وتماشياً مع وعدها بـ«تميّز دائم»، بدأت «طيران الإمارات» استخدام أسطول جديد من الحافلات عالية التقنية لعمليات نقل الركاب في مطار دبي الدولي بمنتهى الراحة من وإلى الطائرات التي تقف بعيداً عن المبنى.

تطوير دائم

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «نستمد طموحاتنا دائماً من التزامنا بمواصلة تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، لجعل تجربة عملائنا أكثر تميّزاً، وعملياتنا التجارية أعلى كفاءة».

وأضاف أنه «على الرغم من مختلف التحديات التي واجهناها في عام 2018، فقد واصلنا تعظيم العائدات من خلال تخصيص السعة المقعدية المناسبة لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل، ومراقبة النفقات، واستخدام التقنيات الجديدة لجعل أعمالنا وعملياتنا أكثر مرونة، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات لإتاحة خيارات أوسع وأفضل من دون المساس بجودة الخدمات».

20 مليون عضو في «سكاي واردز»

حقّق «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، رقماً قياسياً جديداً بوصول عضويته إلى 20 مليون عضو في عام 2018، حيث تم استبدال أكثر من 14 مليار ميل مقابل ترقيات ورحلات مكافآت وحضور مناسبات وأحداث خاصة ترعاها الناقلة، إضافة إلى منتجات وخدمات يوفرها أكثر من 172 شريكاً للبرنامج.

وفي مايو الماضي، أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات» برنامج «عائلتي» الذي يتيح الآن لأفراد العائلة تجميع 100% من أميال «سكاي واردز» المكتسبة على رحلات «طيران الإمارات» في حساب واحد، ويسمح لهم بالحصول على المكافآت أسرع من ذي قبل، حيث تم منذ ذلك الحين إنشاء أكثر من 185 ألف حساب «عائلتي».

192

ألف رحلة سيّرتها الناقلة خلال عام 2018.