الإمارات تستضيف اجتماعاً لمشغّلي الهاتف المتحرك عبر الأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي، الاجتماع السابع للإدارات متعدّدة الأطراف المشغّلة لخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الاصطناعية، بمشاركة وفود إدارات كل من: روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة، اليابان، وجمهورية إندونيسيا.

وناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة مدير الخدمات الفضائية والبث في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المهندس خالد العوضي، ويعقد على مستوى الإدارات كل خمس سنوات، مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنسيق الترددات المتعلقة بخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الاصطناعية، حيث راجع المجتمعون بنود المذكرة، التي شهدت عدداً من التعديلات والتحديثات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في مساعدة المشغّلين المعنيين على تقديم الخدمة بالشكل الأفضل.

وقال المهندس خالد العوضي: «يأتي الاجتماع في سياق العمل الدؤوب، الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تسعى الدولة إلى إيجاد صيغ تعاون دولية تحفز الاستثمار في هذا القطاع، وتجعل منه أرضية صلبة يعتمد عليها المستثمرون وأصحاب الأفكار الخلاقة في تقديم مشروعات تلبي طموحات الشعوب».

وأكد العوضي أن «هذا الاجتماع استهدف تطوير مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنسيق الترددات المتعلقة بخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الاصطناعية، بحيث تتماشى مع التطوّرات الكبيرة الحاصلة في مجال قطاع الاتصالات»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات سعت إلى توضيح بعض النقاط المدرجة ضمن بنود المذكرة، بهدف تسهيل سير العمل بها، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها، وشهد الاجتماع تعاوناً وتجاوباً من كل الوفود المشاركة من أجل حل القضايا العالقة، وإيجاد حلول تلاءم الجميع، الأمر الذي أدى إلى خروج الاجتماع بنتائج طيبة، سيكون لها تأثير إيجابي في هذه الخدمة في الفترة المقبلة».

وفود من روسيا

والمملكة المتحدة

واليابان وإندونيسيا

شاركت في الاجتماع.