«دبي الدولي» يتصدَّر عالمياً في السعة المقعدية على الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا) بأن مطار دبي الدولي حافظ على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة خلال العام الجاري، مسجلاً أكثر من 2.2 مليون مقعد أسبوعياً.

وأوضحت بيانات للمركز، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي استحوذ على الحصة الكبرى في حجم السعة المقعدية خلال العام الجاري بنسبة 2.4%، ليزيد بذلك الفارق مع نظيره «لندن هيثرو» المصنف ثانياً.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، المتخصص في أبحاث النقل الجوي، أن مطار دبي الدولي حافظ على موقعه كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة خلال عام 2018، مشيرة إلى أن المطار سجل، أيضاً، الحصة الكبرى في عدد المقاعد ضمن قائمة المطارات الـ10 الأكبر في العالم.

وبين المركز، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي عدد المقاعد المتاحة على الرحلات، في مطار دبي الدولي، وصل إلى مليونين و206 آلاف و831 مقعداً أسبوعياً، لافتاً إلى أن المطار الإماراتي زاد حجم الفارق بينه وبين نظيره البريطاني «هيثرو لندن»، المصنف في المركز الثاني، وبنسب كبيرة.

وأضاف المركز أن مطار دبي الدولي استحوذ على حصة بلغت نحو 2.4%، في حجم السعة المقعدية عالمياً خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن المطار واصل، خلال السنوات الماضية، تسجيل معدلات نمو مستمرة في أعداد المسافرين، إلى جانب حجم السعة المقعدية المتوافرة فيه.

ووفقاً للتقرير، احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه كأول مطار دولي (من حيث أعداد الركاب الدوليين) في العالم، للسنة الرابعة على التوالي في عام 2017، مع ارتفاع عدد المسافرين عبره إلى 88.24 مليوناً العام الماضي، بنمو نسبته 5.5%، مقارنة مع 83.65 مليون مسافر في عام 2016.

وذكر أن «دبي الدولي» يوفر رحلات ربط إلى أكثر من 240 وجهة حول العالم، من خلال 75 شركة طيران دولية، فيما من المتوقع أن يخدم أكثر من 90 مليون مسافر بنهاية عام 2018، لافتاً إلى التوسعات التي تجريها الناقلات العاملة بالمطارات، إلى جانب الوجهات الجديدة التي تخدمها في مختلف الأسواق حول العالم.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد المسافرين، الذين استخدموا مطار دبي الدولي، إلى 74.5 مليون مسافر، خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، وذلك وفقاً لمؤسسة مطارات دبي، كما ارتفع إجمالي حجم الشحن عبر المطار، خلال الفترة ذاتها، إلى مليوني طن و169 ألفاً و991 كيلوغراما من الشحنات.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، استقبل المسافر رقم «مليار» في 20 ديسمبر العام الجاري.

ويستقبل مطار دبي في المتوسط 7.5 ملايين مسافر شهرياً، لكنه خلال العام الجاري حطم رقمه القياسي للمرة الثالثة، باستقباله أكثر من 8.3 ملايين مسافر في شهر واحد.

وعلى مدار الـ11 عاماً الماضية، افتتحت «مطارات دبي» سبعة مرافق كبرى، باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار (أكثر من 44 مليار درهم)، منها خمسة مليارات دولار (نحو 18 مليار درهم)، تم استثمارها لتطوير مطار دبي الدولي وتعزيز قدراته، منها إنشاء «المبنى 3» و«الكونكورس (أ) و(ب) و(د)، فضلاً عن التجديد والتوسعة الشاملة لـ«المبنى 2» في المطار.

- مطار دبي الدولي يوفر رحلات ربط إلى 240 وجهة حول العالم عبر 75 شركة طيران دولية.