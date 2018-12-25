البنوك التقليدية تستحوذ على 79.7% من أصول الجهاز المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة أصول البنوك التقليدية في الدولة إلى 2.275 تريليون درهم تقريباً، مستحوذة بذلك على ما نسبته 79.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر 2018، الذي سجل 2.855 تريليون درهم، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، فيما أظهرت الإحصاءات أن 20.3% من الأصول سجلت لمصلحة البنوك الإسلامية.

ونجحت البنوك التقليدية في إضافة 132 مليار درهم إلى إجمالي أصولها خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.1%، مقارنة بديسمبر من عام 2017.

وعلى مستوى البنوك الإسلامية، فقد ارتفع إجمالي أصولها إلى 579.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 29 مليار درهم، وبنمو نسبته 5.3% مقارنة بنهاية عام 2017.

وعلى مستوى حركة القروض التي قدمتها البنوك التقليدية، فقد بلغت قيمتها 1.279 تريليون درهم تقريباً في نهاية نوفمبر من العام الجاري، وهو ما يشكل 77.4% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي، في حين وصلت قيمة قروض البنوك الإسلامية نحو 374 مليار درهم بنسبة 22.6%.

وعلى صعيد الودائع، فقد بلغت قيمتها لدى البنوك التقليدية 1.336 تريليون درهم تقريباً، تشكل ما نسبته 77% تقريباً من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر من العام الجاري.

من جانبها، بلغت قيمة الودائع لدى البنوك الإسلامية 402.5 مليار درهم تقريباً، تشكل ما نسبته 23% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة عموماً.

وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات وصل إلى 60 بنكاً، منها 52 بنكاً تقليدياً، وثمانية بنوك تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.