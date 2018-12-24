المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتميز بالنقاط التالية:

■هي‭ ‬الشركة‭ ‬التي ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬شريكاً،‭ ‬ولا‭ ‬‭ ‬يقلون‭ ‬عن‭ ‬اثنين،‭ ‬ولا‭ ‬يسأل‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬إلا‭ ‬بقدر‭ ‬حصته‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ،‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬حصص‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها‭ ‬ممثلة‭ ‬بصكوك‭ ‬قابلة‭ ‬للتداول‭.

■في ما‭ ‬عدا‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬والمصارف، ‬يحق‭ ‬للشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬مشروع‭.

■‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬لتكوين‭ ‬رأسمالها‭ ‬أو‭ ‬لزيادته‭ ‬أو‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬اللازمة‭ ‬لها،‭ ‬كما لا‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬إصدار‭ ‬أسهم‭ ‬أو‭ ‬سندات‭ ‬قابلة‭ ‬للتداول‭.

■يكون للشركة رأسمال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها، يُحدّد من قبل الشركاء فيها، ويتكون من حصص متساوية غير قابلة للتجزئة.

■‬‬توزع‭ ‬الأرباح‭ ‬والخسائر‭ ‬على‭ ‬الحصص‭ ‬بالتساوي،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬العقد‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭.

■‬تنتقل‭ ‬حصة‭ ‬كل‭ ‬شريك‭ ‬إلى‭ ‬ورثته،‭ ‬ويكون‭ ‬حكم‭ ‬الموصي‭ ‬له‭ ‬حكم‭ ‬الوارث‭.

■‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬يتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬بشروط‭ ‬محددة.

■‬يعين‭ ‬المديرون‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬مستقل،‭ ‬لمدة‭ ‬معنية‭ ‬أو ‭‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭.‬

■ما‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬سلطة‭ ‬المدير، ‬يكون‭ ‬لمدير‭ ‬الشركة‭ ‬السلطة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬إدارتها،‭ ‬وتعتبر‭ ‬تصرفاته‭ ‬ملزمة‭ ‬للشركة‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشفوعة‭ ‬ببيان‭ ‬الصفة‭ ‬التي‭ ‬يتعامل‭ ‬بها، ويكون‭ ‬حكمه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المسؤولية‭ ‬حكم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭،‬ ويظل‭ ‬كل‭ ‬شرط‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الشركة‭ ‬يقضي‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‭.

‬وبينت اقتصادية دبي أن الفئة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لتأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة، ‬هي فئة مواطني‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي.

وأضافت أنه يجوز‭ ‬لمواطني‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬لمزاولة‭ ‬أحد‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية،‭ ‬شريطة‭ ‬وجود‭ ‬شريك‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬حصته‭/‏‏‏‏‬حصتهم‭ ‬عن 51% من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع.‭