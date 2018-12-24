أوضحت اقتصادية دبي أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتميز بالنقاط التالية:
■هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد الشركاء فيها على 50 شريكاً، ولا يقلون عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال ،ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
■في ما عدا أعمال التأمين والمصارف، يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع.
■لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
■يكون للشركة رأسمال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها، يُحدّد من قبل الشركاء فيها، ويتكون من حصص متساوية غير قابلة للتجزئة.
■توزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
■تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.
■يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر، يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشروط محددة.
■يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة معنية أو دون تحديد مدة.
■ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير، يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها، وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها، ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، ويظل كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
وبينت اقتصادية دبي أن الفئة المؤهلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي فئة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أنه يجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية، شريطة وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات، بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.