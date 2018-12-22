جمارك دبي تطلق مشروع «مراكزنا 7 نجوم»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دشن مدير دائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، مشروع «مراكزنا 7 نجوم» الذي أطلقته الدائرة بهدف رفع كفاءة وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين، وفق نظام تصنيف النجوم العالمي «سبع نجوم»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بضرورة أن يلمس المتعامل بيئة مختلفة لمراكز الخدمة، بأن تكون مريحة، وتوظف التقنيات المتقدمة، وتحولها إلى أدوات سهلة الاستخدام بين يديه، وتمكنه من الحصول على الخدمة بزيارة واحدة.

ووجه مدير جمارك دبي، جميع المعنيين، بضرورة التكاتف لتنفيذ متطلبات المشروع الذي ينطوي على ثمانية محاور رئيسة يندرج تحتها 24 عنصراً، مشيراً إلى أن جمارك دبي لديها فعلياً ثمانية مراكز خدمة حاصلة على تصنيف أربع نجوم، وتسعى حالياً للحصول على النجمة الخامسة.

وأكد أن إسعاد المتعاملين يعتبر قيمة وثقافة جمركية تمارس بشكل يومي من قبل موظفي جمارك دبي، من خلال أداء المهام اليومية، سواء أثناء عمليات تخليص البضائع أو حركة المسافرين. وأكد أن جمارك دبي تدعم تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في إحداث تحول ذكي كامل في الإمارة، إذ توفر الدائرة 53 خدمة رئيسة عبر قنواتها الذكية، ما خفض أعداد المراجعين. وأضاف أنه وجّه بتقليص مراكز خدمة المتعاملين، إذ وصلت نسبة المعاملات عن طريق القنوات الذكية إلى نحو 90% من إجمالي عدد المعاملات فيما يزال 10% من المعاملات تتم عن طريق «الكاونترات»، متوقعاً أن تصل نسبة المعاملات التي ستتم عبر التطبيقات الذكية للدائرة إلى نسبة 100% قبل عام 2020. وتسهم مراكز الخدمة التي سيرفع المشروع كفاءتها في تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن تكون بيئة العمل الحكومية خالية من الورق بالكامل بحلول عام 2021.