«المركزي» يحذّر من رسائل احتيالية تحمل شعاره

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّر المصرف المركزي، العملاء، من أي رسائل احتيالية تصلهم عبر تطبيق «واتس أب»، وتحمل اسم المصرف وشعاره.

وشدّد المصرف، في بيان أصدره، أمس، على عدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها، لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية.

وأكد ضرورة عدم استخدام العملاء لمواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الأفراد أو الشركات، مشدداً على أهمية حرص العملاء على حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاستخدام غير المصرّح بها والاحتيال.

وأرفق «المركزي» بتحذيره نموذجاً لبعض الرسائل الاحتيالية التي قد تصل إلى العملاء عبر «واتس أب» تخبرهم بوقف بطاقة الصراف الآلي، وضرورة الاتصال على رقم خاص للتمكّن من إعادة تفعيلها.