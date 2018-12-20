«ادخاري» لموظفي حكومة دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أكدت شركة الصكوك الوطنية أن اعتماد خطة ادخار منتظمة، هو السبيل الوحيدة للتحكم في النفقات، قبل أن تتحول إلى عبء ثقيل خارج السيطرة.

وأشارت الشركة إلى أنها، وبالتعاون مع حكومة دبي، حددت الحاجة المتزايدة لرفع الوعي حول فوائد الادخار، وتقديم المساعدة في إدارة التمويل الشخصي، عبر إطلاق برنامج «ادخاري» المتوافق مع أحكام الشريعة، من أجل تحقيق رؤية واضحة، تهدف إلى تمكين أصحاب العمل على تعزيز الوعي بمزايا الادخار، ومساعدة موظفيهم على التخطيط المالي السليم.

وأفادت الشركة بأن لهذه المبادرة دوراً رئيساً في تحقيق الاستقرار المالي لموظفي حكومة دبي، مع خاصية الخصم المباشر، التي تتيح للموظفين خصم مبلغ محدد مسبقاً من راتبهم الشهري وإرساله مباشرة إلى حسابهم في «الصكوك الوطنية»، التي تقوم بدورها بإصدار شهادات الادخار بالمبلغ المحدد، وتحقيق عوائد سنوية تنافسية.