أسوأ كلمات السر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أصدرت شركة SplashData للأمن الإلكتروني قائمة بأسوأ كلمات المرور، التي تم استخدامها خلال العام الجاري، وكانت شبيهة إلى حد ما بقوائم الأعوام الماضية، موضحة أن أبرز خمس كلمات تضمنتها القائمة كانت على النحو التالي: 123456، password، ثم 123456789، فيما جاء في المركزين الرابع والخامس على التوالي كلمات 12345678 و12345.

وتطالب المؤسسات البنكية، دائماً، باستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية تكون عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة، فضلاً عن تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكية دورياً، خصوصاً لدى الرجوع من السفر للخارج.

وأكدت تلك المؤسسات أهمية إنشاء كلمات مرور طويلة ومعقدة، يصعب تخمينها وذلك بشكل دائم، إضافة إلى عدم إنشاء كلمات مرور واضحة مرتبطة بالاسم أو أحد أفراد العائلة أو العناوين وأرقام الهواتف الخاصة بالمتعاملين وتواريخ ميلادهم وغيرها، علاوة على عدم استخدام الرقم السري نفسه في تعريف أكثر من بطاقة مصرفية.