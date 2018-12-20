«طيران الإمارات» تطوّر تطبيقاً لتسريع تجهيز طائراتها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن تطويرها تطبيقاً مبتكراً، أطلقت عليه اسم «مراقبة المركز»Hub Monitor، لمواجهة أي تأخير ناتج عن تجهيز الرحلات للإقلاع من مطار دبي.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن فرق العمليات في دبي تستخدم التطبيق الجديد لمتابعة ومشاركة المعلومات حول سير مختلف أنشطة تجهيز الرحلات للإقلاع لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد، من خلال نظام المراقبة والرصد المسبق، على تجنّب التأخير وتحسين الأداء في الوقت المحدّد، ما يوفر تجربة أفضل للركاب.

وأضافت أن الفرق، التي تؤدي الوظائف المتعدّدة، من مختلف الأقسام، بما في ذلك الهندسة ومراقبة الشبكة وخدمات المطار والعمليات الجوية وعمليات «دناتا»، تتابع عمليات تجهيز الطائرات عبر التطبيق، مشيرة إلى أن التطبيق يصدر تنبيهات إلى الموظفين العاملين عند حدوث أي تأخير، أو خروج لأي نشاط عن جدول التوقيت المحدّد بدقة PTS، سواء داخل الطائرة أو خارجها.

وذكرت أن هذه التنبيهات المسبقة لفرق «طيران الإمارات» تحدّد سبب أي تأخيرات محتملة وحلها، لافتة إلى أن التطبيق يدمج البيانات الواردة من عدد من المنصّات الداخلية وأنظمة الطائرات في الوقت الفعلي، حيث يوفر هذه البيانات المدمجة عبر شاشة واحدة لمختلف الفرق العاملة، كما يعمل النظام أيضاً بالتحكم عن بُعد، ما يعني أن الموظفين المنتشرين داخل الطائرة وأسفلها وحولها يمكنهم أيضاً الوصول بسهولة إلى المعلومات.

وقال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، إن «تطبيق مراقبة المركز أداة فريدة ومبتكرة طوّرناها تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة مراجعة سير مناهج عملنا باستمرار، وإدخال وسائل ذكية وأكثر كفاءة لتحسين عملياتنا، وتوفير تجربة أفضل للركاب».

وأضاف الرضا أن «فريقنا للعمليات قاد بالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات، تطوير (مراقبة المركز) في وقت قياسي مدته خمسة أشهر، وذلك بناءً على حل قائم ومستخدم بالفعل طوّرته (الإمارات للهندسة)».

فرق العمليات

تستخدم التطبيق

لمشاركة المعلومات

حول تجهيز الرحلات

للإقلاع لحظة بلحظة