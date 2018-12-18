دبي تتصدر قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً في الشتاء

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حافظت دبي على تصدرها قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً خلال الشتاء، وفقاً لشركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية.

وبينت «سكاي سكنر» أن المحطات المختارة تتنوع بين اختبار الشعور الحقيقي بالشتاء في الوجهات الباردة، أو الانضمام إلى الاحتفالات في المدن المعروفة باحتفالات عيد الميلاد المرحة، أو التوجه إلى المدن الأكثر دفئاً.

وأشارت إلى أن هذا الوقت من السنة يعد الأفضل لزيارة دبي، للاستمتاع بأوقات دافئة واختبار بعض من أفضل الحدائق المائية في العالم، أو التسوق في مراكز تجزئة مكيفة ومغطاة، مع التمتع بالأمسيات المثالية لتذوق المأكولات الرائعة والترفيه.

وأضافت أنه يمكن ممارسة العديد من الأنشطة السياحية وزيارة المعالم الشهيرة في دبي بما في ذلك برج خليفة أو سكاي دبي»، أو الذهاب إلى رحلة سفاري في الصحراء، أو التوجه إلى خور دبي واكتشاف الجانب التاريخي للإمارة، لافتة إلى أن الإمارة تحتضن باستمرار العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الموسيقية.

وذكرت «سكاي سكنر» أن بانكوك حلت في المركز الثاني بعد دبي كأكثر الوجهات شعبية لعطلات الشتاء واختبار أنشطة سياحية متنوعة أو زيارة أفضل الشواطئ والحجز المنتشرة في البلاد، مشيرة إلى أن مدينة دنباسار في بالي الإندونيسية حلت ثالثة، تلتها سنغافورة ولندن في المركزين الرابع والخامس على التوالي.