«مجموعة ماجد الفطيم» تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة خاصة في الإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، وللمرة الأولى عن تصنيف يضم 100 شركة في دولة الإمارات، أبرزت من خلاله أقوى الشركات التي أسهمت بدور كبير في ازدهار بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

ووفقاً للمجلة، فقد تم إصدار قائمتين، تضم الأولى أقوى 50 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بينما تضم الثانية أكثر 50 شركة إماراتية خاصة تأثيراً في المنطقة.

وتصدرت «مجموعة ماجد الفطيم» قائمة أقوى 50 شركة خاصة في دولة الإمارات، يليها «مجموعة الغرير»، ثم «مجموعة الفطيم»، و«مجموعة لولو العالمية»، و«مجموعة لاند مارك».

كما تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة الشركات المدرجة، يليه «مجموعة اتصالات»، وبنك الإمارات دبي الوطني، ثم بنك أبوظبي التجاري، في ما جاء في المركز الخامس شركة إعمار العقارية.