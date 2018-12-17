«المركزي» يدعم بنك الاستثمار بتسهيلات السيولة المتاحة كافة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكد المصرف المركزي أنه يراقب التطورات المالية لبنك الاستثمار عن كثب، وأنه يدعم بنك الاستثمار بكل تسهيلات السيولة المتاحة، التي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت.

وأفاد المصرف المركزي في بيان صدر أمس، أنه ظل، منذ فترة من الوقت، يعمل مع مسؤولي البنك وحكومة الشارقة، لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم البنك، من خـلال استثمار مباشر في حقوق الملكية.

وأوضح أنه سيتم عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية للبنك، المقرر انعقادها بتاريخ 29 ديسمبر الجاري لاعتمادها.

حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم البنك.