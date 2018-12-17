«مطارات أبوظبي» تطرح عروضاً للمسافرين خلال موسم الأعياد والإجازات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي، عن طرح مجموعة واسعة من العروض الحصرية التي توفرها السوق الحرة بمطار أبوظبي، تزامناً مع حلول موسم السفر وبدء العطلات الشتوية وعيد الميلاد المجيد، التي ستمنح خلالها المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي فرصة للاستمتاع بأجواء الأعياد.

وأكدت، في بيان أمس، أن السوق الحرة بمطار أبوظبي، تطلق بالتعاون مع «دي إف إس» حملة تسويقية حول تقديم الهدايا تحت عنوان «اعطي السعادة»، وذلك للاحتفاء بموسم الأعياد وبهدية العطاء، حيث يستطيع المسافرون إضافة لمسة خاصة بهم على الهدايا المقتناة من السوق الحرة، وذلك من خلال محل تزيين الهدايا الخاص وعربات التزيين الموجودة في السوق.

وستقدّم هذه العربات تجربة ممتعة للمسافرين من خلال خدمات التزيين الخاصة، حيث يمكن إضافة الأحرف، أو الرسائل المرغوبة على الهدايا المنتقاة من خلال الطباعة، أو الدمغ أو التطريز، أو لف الهدية، ويمكن إضافة ذلك على مختلف أنواع الهدايا التي تشمل المنتجات الجلدية والحقائب وشرائط التزيين.

كما تتيح السوق الحرة فرصة للمسافرين للفوز بآلاف الجوائز المميزة تشمل قسائم شراء ومجوهرات، وذلك عند شرائهم بقيمة 100 درهم من المتاجر في السوق الحرة بالمطار، وإبراز إيصالات الشراء عند «شجرة الأمنيات» الموجودة في المبنيين رقم 1 و3، ليحصلوا على إحدى قطع الزينة المميزة، فضلاً عن فرصة دخولهم السحب، وذلك ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي، مارتن دي غروف: «تتمثل خططنا لهذا العام في إطلاق مجموعة متميزة من العروض الترفيهية والتجارية في جميع أنحاء مطار أبوظبي الدولي، بدءاً من سوق الأعياد عند بوابات الحافلات، وصولاً إلى العروض التفاعلية التي تقدمها فرق موسيقية واحتفالية».