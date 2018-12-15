شركات صينية تطرح منتجات متطوّرة للمنازل الذكية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت شركات صينية أجهزة مبتكرة لاستخدامات المنازل الذكية، وذلك عبر منصاتها المشاركة في معرض «تشاينا هوم لايف 2018»، الذي انتهت فعالياته أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمنت أبرز المنتجات المطروحة مقابض أبواب غرف تفتح ببصمات الوجه والأصابع لخصوصية الأفراد، ومراوح «هوليغرامية» تعرض مقاطع فيديو وصوراً بالمنازل، ومنتجات للرعاية الشخصية تراعي احتياجات الأطفال وأصحاب الهمم، أو كبار السن، مثل قواعد الحمامات الذكية التي تعمل بجهاز الريموت كونترول، وتقنيات استشعار تفتح غطاءها عند الاقترب منها وتنظف ذاتها عبر حساسات استشعار.

قاعدة حمام ذكية

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في شركة «جت أكورد»، لتقنيات المنازل الذكية، ستيفن تساو، إن «شركته طورت قواعد حمامات ذكية يتم التحكم فيها عبر تقنيات استشعار عن بعد، وباستخدام جهاز الريموت كونترول، وذلك عبر التحكم في فتح أغطية قاعدة الحمام وإغلاقها، وبرمجتها للتعامل مع الأطفال أو أصحاب الهمم أو كبار السن، لافتاً إلى أن قاعدة الحمام تنظف وتجفف ذاتها تلقائياً عقب الاستخدام، كما يتم التحكم في درجة حرارة المياه المستخدمة، وموضع جلوس الأفراد. وأضاف أنه يمكن استخدام تلك القواعد في مختلف المنازل، مع تهيئة توصيلها بقابس كهرباء، فيما يبلغ سعر بيعها بالجملة نحو 400 دولار للقطعة (نحو 1468 درهماً).

مقابض أبواب

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «ديجيتال هاوس»، جاكي تشانغ، إن الشركة طرحت عبر منصاتها في المعرض، مقابض لأبواب غرف تتيح درجات خصوصية مرتفعة لمستخدميها في المنازل، وذلك عبر استخدام بصمات الأصابع أو الوجه بدرجات حساسية فائقة، فضلاً عن إمكانية برمجة عملها للفتح فقط عبر استخدام كلمات وأرقام سرية.

مراوح ذكية

إلى ذلك، قال المدير العام في شركة «فاريون إلكتريك»، أليكس يو، إن شركته طورت مراوح هواء تعمل بتقنيات «ليد» و«هوليغرام» لتعرض مقاطع فيديو أو صوراً مختلفة عند تشغيلها، لافتاً إلى أنه يتم تزويدها بتلك الصور أو المقاطع عبر وحدة الذاكرة المستقلة «يو إس بي» أو «فلاش ميموري»، أو بطاقات الذاكرة الخارجية «إس دي»، أو من خلال ربطها بالهواتف المحمولة. وأضاف أن المراوح الذكية التي يراوح سعر بيعها بين 150 دولاراً و300 دولار (550 درهماً و1100 درهم)، وفقاً لأحجامها، يمكن استخدامها في المنازل الذكية، أو في المراكز التجارية لعرض منتجات أو منشآت تعليمية أو صحية، خصوصاً أن العرض يتم بتقنية (هوليغرام) المجسمة.

وأكد أن تلك التقنيات تعد من أنظمة منازل المستقبل الذكية التي بدأ العديد من دول العالم في التحول إليها أخيراً، لافتاً إلى أن تلك المنتجات قابلة للاستخدام بشكل فوري، ويتم طرحها عبر منصات المعرض للمقيمين في أسواق الدولة أو للزوار من دول المنطقة.

أشكال كرتونية

أما مدير المبيعات في شركة «إيفبوت إليكتريك»، بروس ليو، فكشف أن شركته طرحت أجهزة تتيح وضع صور أو أشكال كرتونية على المخبوزات والكعك بشكل فوري، وعلى وجبات الأطفال أو المشروبات، إضافة إلى تقنيات تزيين وجبات الكبار بصور طبيعية أو صور شخصية.

3000 شركة في «تشاينا هوم لايف 2018»

قال الرئيس التنفيذي في شركة «مي أروينت»، المنظمة لمعرض «تشاينا هوم لايف»، بينو بيلي، إن عدد الشركات المشاركة في «تشاينا هوم لايف 2018» في مختلف القطاعات، ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ إجمالي الشركات المشاركة في الدورة الحالية 3000 شركة.

وأضاف أن المعرض يتضمن عدداً كبيراً من المنتجات، ويعد جزءاً من مبادرة «حزام واحد طريق واحد» التي أطلقتها الحكومة الصينية لتسريع صادرات المنتجات والخدمات الصينية إلى الأسواق الناشئة حول العالم.

وأكد بيلي أن احتواء المعرض على العديد من الشركات التي طورت وطرحت منتجات وتقنيات ذكية للمنازل، يأتي مع زيادة تحول العديد من المنازل، سواء في الدولة أو المنطقة للأنماط الذكية، وهو ما يؤشر إلى وجود طلب على تلك المنتجات.

ولفت إلى أن عدداً من تقنيات منازل المستقبل الذكية يكون في طور التجربة للاستخدام، لكن جميع الشركات التي تطرح منتجات عبر منصاتها في المعرض، تكون جاهزة بشكل فعلي للاستخدام في المنازل.