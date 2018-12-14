118 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، بلغ نحو 118 مليون مسافر خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري بمعدل 10.7 ملايين مسافر شهرياً.

وذكرت الهيئة، أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، وصل إلى 769 ألفاً و474 حركة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية نوفمبر 2018، بلغ 117 مليوناً و938 ألفاً و495 مسافراً، مقابل 115 مليون مسافر في االفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي الدولي استحوذ على العدد الأكبر من حركة السفر خلال الـ11 شهراً الماضية، بإجمالي 86.4 مليون مسافر وبحصة بلغت 73.3% من اجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، تلاه مطار أبوظبي الدولى مع 20.4 مليون مسافر وبحصة 17.3% من إجمالي عدد المسافرين، ثم مطار الشارقة الدولي بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، فيما حصلت مطارات آل مكتوم ورأس الخيمة والعين على العدد المتبقي.

وبينت الإحصاءات أن مطارات الدولة سجلت تسعة ملايين و930 ألفا و947 مسافرا خلال نوفمبر الماضي، منهم 2.6 مليون من القادمين و2.75 مليون من «المسافرين المغادرين»، والبقية مسافرو عبور «ترانزيت».

ووفقاً للإحصاءات، تعاملت مطارات الدولة مع نحو 11.3 مليون مسافر خلال يناير الماضي، ونحو 10 ملايين مسافر في فبراير، فضلاً عن تعاملها مع 11.4 مليون مسافر في مارس، ليصل العدد إلى نحو 11 مليون مسافر في شهر أبريل، و9.8 ملايين مسافر في مايو الماضي.

ووصل إجمالي عدد المسافريين في يونيو إلى نحو 10 ملايين مسافر، و11.9 مليوناً في يوليو، بينما سجل أغسطس 12.2 مليون مسافر، فيما سجل سبتمبر نحو 10.3 ملايين مسافر، في حين سجل أكتوبر أكثر من 10 ملايين مسافر.

إلى ذلك، كشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، أن مجموع الحركة الجوية، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2018، وصل إلى 769 ألفاً و474 حركة جوية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الحركات الجوية خلال يناير الماضي بلغ 73 ألفاً و198 حركة، فيما سجل فبراير 64 ألفاً و754 حركة جوية، بينما بلغ العدد في مارس 72 ألفاً و817 حركة جوية.

ووصل عدد الحركات الجوية خلال أبريل الماضي إلى 69 ألفاً و960 حركة، في حين بلغ في مايو 68 ألفاً و256 حركة جوية، بينما وصل العدد في يونيو إلى 67 ألفاً و157 حركة جوية. وفي يوليو بلغ العدد 72 ألفاً و729 حركة جوية، فيما سجل أغسطس 72 ألفاً 676 حركة جوية، في وقت وصل العدد خلال سبتمبر إلى 69 ألفاً و549 حركة جوية، وإلى 69 ألفاً و476 حركة جوية خلال أكتوبر، ووصل في نوفمبر الى 68 ألفاً و902 حركة جوية.

73.3 %

من إجمالي

عدد المسافرين

عبر مطارات الدولة

استحوذ عليهم

«دبي الدولي».