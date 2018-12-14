«دبي للإحصاء»: 0.51% ارتفاعاً في مؤشر الأسعار السنوي خلال نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.51% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، أن أسعار قسم النقل ارتفعت بنسبة 13.15%، التي دفعت التضخم بمقدار 1.33 نقطة، فيما زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.68%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.46 نقطة، في حين ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 9.18%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة.

كما ارتفع قسم الاتصالات بنسبة 5.28%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، إضافة إلى ارتفاع قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.93%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، فضلاً عن ارتفاع قسم التعليم بنسبة 1.04%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، فيما ارتفع قسم التبغ بنسبة 12.40%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، علاوة على زيادة قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.83%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة.

وبيّن التقرير أنه بالمقابل، انخفض المؤشر لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.72%، التي خفّضت التضخم بمقدار 2.10 نقطة، كما انخفض قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.49%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، إضافة إلى انخفاض قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.29%، التي خفّضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.25%.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في نوفمبر 2018 مقارنة بأكتوبر السابق بنسبة 0.28%، نتيجة انخفاض أسعار كل من قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.64%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.27 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.22%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.26%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.