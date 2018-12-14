جامعة الإمارات للطيران تنال اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة الإمارات للطيران عن حصولها على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية كمؤسسة للتدريب على صيانة الطائرات.

وتمنح هذه الشهادة الرسمية الجامعة حضوراً قوياً على المستوى الوطني والدولي باعتبارها المؤسسة التعليمية الأولى في دولة الإمارات التي يحظى برنامج هندسة صيانة الطائرات الذي توفره لطلبتها باعتماد كل من الوكالة الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة معاً.

وقال مدير جامعة الإمارات للطيران، الدكتور أحمد آل علي، في بيان صادر أمس، إن «اعتماد الجامعة من قبل وكالة سلامة الطيران يعد إنجازاً كبيراً لنا، كما سيشكل ميزة قوية لطلبتنا والخريجين الذين سيحصلون الآن على شهادتين من الجامعة».

وأضاف آل علي، أن «هذه الخطوة ستتيح إمكانية توسيع نطاق تواجدنا في دولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعتي الطيران والتعليم في وقت يتزايد الطلب على كليهما عالمياً».

يشار إلى أن جامعة الإمارات للطيران معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، للتدريب على صيانة الطائرات CAR 147، حيث تتيح لطلبتها إمكانية التقدم للحصول على رخصة مهندس صيانة الطائرات من قبل الهيئة. وسيمهد حصول الجامعة على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية الطريق أمام الطلبة للتقدم بطلب الحصول على رخصة مهندس طائرات معتمد أوروبياً شرط تنفيذ متطلبات الهيئة التنظيمية كافة.