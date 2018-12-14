«طيران الإمارات» تستكمل طلبيتها من «بوينغ» 300ER - 777

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، استلامها الطائرة الأخيرة في طلبيتها من طائرات «بوينغ 300ER - 777» والتي تحمل الرقم (190) في قائمة طلبيات الناقلة من طراز (777)، حيث تعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات «بوينغ 300ER - 777»، والناقلة الوحيدة كذلك التي استخدمت الطرز الست من (777).

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان بأنها استأثرت بواحدة من كل ثماني طائرات خرجت من خطوط إنتاج «بوينغ 777»، مشيرة إلى أنها ستصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي ستشغل طائرات الجيل الجديد «بوينغ 8-777 و9-777».

وكانت أول طائرة «300ER - 777» انضمنت إلى أسطول الناقلة في مارس 2005، وخلال السنوات الـ13 الماضية، أصبح طراز «300ER - 777» يشكل العمود الفقري لأسطول «طيران الإمارات»، إذ تخدم هذه الطائرات حالياً أكثر من 119 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

واستخدمت «طيران الإمارات» واحدة من كل خمس طائرات «بوينغ 300ER - 777» تم إنتاجها حتى الآن، ويبلغ متوسط عمر طائرات «300ER - 777» في أسطول الناقلة 6.5 سنوات فقط.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «طائرات (بوينغ 300ER - 777) تشكل حجر الزاوية في قصة نجاح (طيران الإمارات) باعتبارها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم»، مشيراً إلى أن «تلك الطائرات، بطاقة حمولتها ومداها، مكنت الشركة من نقل عملائها بين القارات الست إلى دبي وعبرها، وتوفير تجربة سفر لا تضاهى لهم».

وأضاف أنه «مع وجود 140 طائرة من (بوينغ 300ER - 777) في أسطولنا، فإن هذا الطراز سيواصل لعب دور متكامل في عملياتنا وتسهيل السياحة وتوسيع فرص التجارة العالمية في السنوات المقبلة».

وعن شراكة «طيران الإمارات» مع «بوينغ»، قال كلارك: «عملنا معاً في برنامج (777) خلال العقود الثلاثة الماضية، وسنواصل تعزيز هذه الشراكة مع بدء استلام طائرات (8-777 و9-777) اعتباراً من العام 2020».

ومن المقرر أن تبدأ «طيران الإمارات»، اعتباراً من عام 2020، استلام 35 طائرة «بوينغ 8-777» و115 طائرة «بوينغ 9-777». وتتميز طائرات الجيل الجديد هذه بتصميم أعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وبنوافذ أكبر، وزيادة في ضغط ورطوبة المقصورة، وأسقف أعلى، ومقصورة أوسع ونظام ترفيه جوي أكثر تطوراً، ما سيوفر للعملاء تجربة سفر فائقة.

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طائرة «بوينغ 777» في أسطول الناقلة.