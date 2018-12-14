مينيلبيكوف: كازاخستان تدرس إعفاء المقيمين في الإمارات من التأشيرة المسبقة

المصدر: شريف اليماني - دبي

قال القنصل العام لكازاخستان في الإمارات، ماديار مينيلبيكوف، إن «بلاده تدرس إعفاء المقيمين في الإمارات من التأشيرة المسبقة من أجل دعم السياحة إلى كازاخستان، خصوصاً أن هناك 30 رحلة جوية أسبوعياً بين كازاخستان والإمارات».

وتوقّع ارتفاع عدد السياح الكازاخستانيين إلى الإمارات من 100 ألف سائح في 2017 إلى 200 ألف سائح بنهاية 2018، بعد إعفاء المواطنين الكازاخستانيين من التأشيرة المسبقة.

وأضاف أن «عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في كازاخستان وصل إلى 34 شركة، تستثمر نحو ملياري دولار (7.3 مليارات درهم) في قطاعات الزراعة والطاقة والاتصالات والبنوك».

وأشار مينيلبيكوف، على هامش مؤتمر صحافي في دبي أمس، إلى أن مركز أستانا المالي الدولي يرتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى عام 2020، مؤكداً أن بلاده درست تجربة إنشاء المركز المالي في دبي عند تأسيس مركز أستانا في يناير الماضي، نظراً للقواسم المشتركة بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بسعيهما للتحول نحو التنوّع وبناء اقتصاد يعتمد على تطوير التجارة وتقديم الخدمات المالية.

وقال إن مركز أستانا المالي يوفر مكاتب مجانية لمدة عامين وإعفاءً من الرسوم وأي ضرائب حتى عام 2066، فضلاً عن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة السفر إلى بلاده، مضيفاً أن المركز عقد مباحثات مع عدد من البورصات، ومنها «ناسداك دبي»، من أجل الحصول على خبراتهم لتأسيس بورصة تضم أحدث التقنيات في هذا المجال، كما يسعى المركز إلى توفير الخدمات إلى أسواق قيرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، ومنغوليا.

وذكر أن بلاده تسعى للاستفادة أيضاً من خبرات الإمارات في مجال الصكوك الإسلامية، مبيناً أن مركز أستانا المالي العالمي يوفر لمواطني الإمارات ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وماليزيا وسنغافورة وموناكو، تأشيرة مجانية تمتد إلى 30 يوماً.

وذكر أن عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة في مركز أستانا المالي وصل إلى 100 شركة، متوقعاً وصولها إلى 250 شركة في 2019، و500 شركة بنهاية عام 2020.

200

ألف عدد السيّاح الكازاخستانيين إلى الإمارات بنهاية 2018.