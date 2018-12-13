«دبي لصناعات الطيران» توقّع صفقة تسهيلات ائتمانية

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة لمدة أربع سنوات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن بنك الإمارات دبي الوطني قام بترتيب الصفقة، باعتباره البنك الرئيس المكلف الترتيب لهذه الصفقة، والجهة المكلفة إدارة دفاتر الإصدار، وبمبلغ أولي قدره 535 مليون دولار، سيتم تقديمه عبر ثمانية بنوك إقليمية.

وأضافت أن الصفقة تتضمن ميزة «الأكورديون» التي تسمح بزيادة قيمتها إلى 600 مليون دولار في أي وقت عقب الإغلاق الأولي، مشيرة إلى أن الصفقة تدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وبموجب هذه الصفقة، يرتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة لشركة دبي لصناعات الطيران، إلى 2.1 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «هذه الصفقة تؤكد توافر سيولة قوية في السوق، وتعكس الثقة في استراتيجية (دبي لصناعات الطيران) وسمعتها، كما ستعزز الصفقة إلى حد كبير من مرونتنا المالية، وتوفر عنصراً آخر للتنويع في استراتيجية التمويل في الشركة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «الصفقة تعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم (دبي لصناعات الطيران)، في إطار شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الشركة».

دبي - الإمارات اليوم