«اتصالات» تضاعف سرعات الإنترنت لباقات eLife مجاناً

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن إجرائها تحديثاً على سرعات النطاق العريض الثابت، وذلك من خلال باقات eLife Unlimited التي أطلقتها، أخيراً، موضحة أن الباقات الجديدة تقدم حالياً سرعات مضاعفة تصل إلى خمسة أضعاف سرعات الجيل السابق من باقات eLife.

وأفادت «اتصالات»، في بيان، بأن عملاءها من مشتركي باقات eLife Unlimited سيتمكنون من الاستفادة من السرعات المضاعفة الجديدة من دون أي رسوم إضافية، حيث سيتم التحديث بصورة تلقائية، كما سيتمكن العملاء، للمرة الأولى في الدولة من الاستمتاع بسرعات إنترنت تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية لباقة Starter الأساسية، فيما سيتمكن مشتركو باقات الرياضة والترفيه من الاستفادة من سرعات تصل إلى 250 ميغابايت في الثانية، بينما سيكون بمقدور مشتركي باقات Premium المميزة تصفح الإنترنت بسرعات فائقة تصل لغاية واحد غيغابايت في الثانية.

وأوضحت أنه بالنسبة لمشتركي باقات eLife Unlimited من مواطني دولة الإمارات، فسيتم تزويدهم بسرعات إضافية مجانية تصل إلى 250 ميغابايت في الثانية لباقة Starter في حين تصل لغاية 500 ميغابايت في الثانية لباقات Unlimited Sport وUnlimited Entertainment.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) حريصة على توفير خدمة مبتكرة ومتميزة تلبي من خلالها تطلعات عملائها في توفير سرعات مضاعفة للإنترنت، ومشاهدة محتوى تلفزيوني ذي طابع عالمي، وذلك بأسعار في غاية التنافسية».

وأضاف أن «التحديث الجديد يأتي لمضاعفة السرعات بعد الإطلاق الأخير لباقات eLife Unlimited للارتقاء بمستوى خدمات المحتوى التلفزيوني».

وأشار الخولي إلى أن «(اتصالات) تقدم خيار (عدم الالتزام بعقد اشتراك)، الذي يلغي الفترة الأدنى للالتزام، من خلال دفع رسم شهري قدره 20 درهماً».