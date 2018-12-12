«دناتا» تستحوذ على شركة تموين أميركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، عن اكتمال إجراءات استحواذها على شركة «121 إنفلايت كيترينج»، المتخصصة في خدمات التموين للرحلات الجوية وكبار الشخصيات، ومقرها نيويورك.

وأوضحت «دناتا»، في بيان، أن هذا الاستحواذ يتيح لها توسيع عملياتها على نطاق كبير في الولايات المتحدة، كما يعزز شبكتها لأعمال التموين عبر العالم.

وتقدم شركة «121 إنفلايت كيترينج»، التي تأسست في عام 2007، خدمات تموين فاخرة للناقلات الجوية ولطائرات رجال الأعمال، من مرافقها الكائنة في مطار «نيويورك جيه إف كيه»، ومطار «ناشفيل» الدولي، ويعمل لديها أكثر من 350 طاهياً ومتخصصاً في خدمات التموين من ذوي الكفاءة العالية.

وتخدم الشركة حالياً 21 ناقلة جوية دولية، ومئات العملاء الذين يستخدمون طائرات رجال الأعمال.

وقال نائب رئيس أول «دناتا للتموين»، روبن بادجيت: «نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في الولايات المتحدة، أكبر سوق للطيران في العالم»، مضيفاً أن «فريق شركة (121) يمزج بين الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بالسوق، الأمر الذي سيدعم خططنا الطموحة للنمو في أميركا الشمالية، مع الحفاظ على مكانتنا كمقصد أول للعملاء».