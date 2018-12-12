«الإمارات دبي الوطني» يتوقع مزيداً من الفرص للشركات في الدولة خلال 2019

المصدر: دبي ــ وام

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، انطلاق الدورة الأولى من «قمة بنك الإمارات دبي الوطني للريادة».

وتوقع البنك أن يشهد عام 2019 مزيداً من الإقبال على الأعمال والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، لتكون على موعد مع مزيد من الفرص في الأسواق المجاورة.

وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، انطلاق الدورة الأولى من «قمة بنك الإمارات دبي الوطني للريادة»، وذلك في فندق «ميناء السلام» بدبي، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار ورواد القطاع المصرفي.

وألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، خلال حفل الإطلاق، كلمة أشار فيها إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز تجاري رائد، وبيئة مستقرة لمزاولة الأعمال والاستثمار، بفضل رؤية حكومتها، فيما تتهيأ اليوم لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، في ظل توقعات واعدة بنمو متواصل في مختلف القطاعات، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات التجارة، والنقل، والبنية التحتية.

وتوقع أن يشهد عام 2019 مزيداً من الإقبال على الأعمال والشركات التي تتخذ دولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، لتكون على موعد مع مزيد من الفرص في الأسواق المجاورة.

وتناولت الجلسات الاستراتيجية التي شهدتها القمة، مسيرة التحول التي تخوضها اقتصادات الشرق الأوسط، وسط المشهد الجيوسياسي المتغير في المنطقة، والخطوات التي يتعين على اقتصادات المنطقة اتخاذها لتعزيز قدراتها التنافسية في العالم الرقمي.

وتبادل المتحدثون وضيوف القمة مجموعة واسعة من الرؤى والأفكار حول القطاعات التي توفر أفضل الفرص لتوسع الأعمال ونموها، والمعارف التي يحتاج رواد القطاعات المختلفة إلى إدراكها اليوم، حول التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تمت مناقشة العوامل التي تسهم في صياغة المشهد الراهن في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى والأفكار حول التغيرات التي تشهدها المنطقة، واستعراض المجالات والوجهات التي تتيح أفضل الفرص لتوسيع أنشطة أعمالهم.