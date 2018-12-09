"اتصالات" تطلق باقات "Freedom" الجديدة لخط الفاتورة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات» اليوم عن إطلاق باقات "Freedom" الجديدة لخط الفاتورة، التي توفر الحرية في اختيار عدم الالتزام بعقد اشتراك، أو الاشتراك بعقد لمدة سنة، الأمر الذي يوفر المرونة للعملاء مع الكثير من المزايا الإضافية.

وتفصيلاً، أصبح بإمكان عملاء «اتصالات» للمرة الأولى في دولة الإمارات الحصول على سعة من البيانات والدقائق دون الحاجة الى الالتزام بعقد اشتراك، كما يمكن لمشتركي باقات Freedom" بعقد لمدة سنة الوصول المجاني إلى خدمة Apple Music لمدة ستة أشهر، علاوةً على توفير ما يصل إلى 20% من قيمة الإيجار الشهري للباقة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين ست باقات مختلفة، بدءاً من 100 درهم مع باقة "Freedom 100" التي تقدم بيانات بسعة 2 غيغابايت و100 دقيقة مرنة أو 200 دقيقة محلية، في حين يمكن الحصول على المزيد من البيانات عبر باقة " Freedom 275" التي تقدم 20 غيغابايت و750 دقيقة مرنة أو 1500 دقيقة محلية، وأيضاً يمكن للمشتركين ذوي الاستخدام العالي للإنترنت اختيار باقة " Freedom 1000" التي توفر بيانات بسعة 100 غيغابايت و 2000 دقيقة مرنة أو 4000 دقيقة محلية.

وتأتي جميع باقات "Freedom" مع 100 ساعة مجانية للوصول الى شبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) شهرياً، التي يمكن استخدامها في أكثر من 350 موقعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للبقاء على تواصل دائم مع الأهل والأصدقاء.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، رئيس قطاع المستهلكين في «اتصالات»: «نلتزم في (اتصالات) بتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا، ونسعى دائماَ إلى ابتكار باقات ذات قيمة مضافة تواكب من خلالها تطلعاتهم واحتياجاتهم المتغيرة»، مُوضحاً أن «باقات (Freedom) الجديدة ستُتيح لعملاء (اتصالات) المرونة عند الاشتراك في الباقات الجديدة من خلال خيار الالتزام بعقد اشتراك أو دون الالتزام، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات».